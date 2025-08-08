Galaxy S26 Edge'in Kalınlığı Ortaya Çıktı! Aşırı İnce Olacak

2025 yılının mayıs ayında Galaxy S25 Edge modelini satışa sunan Samsung, serinin yeni modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Galaxy S26 Edge'in kalınlığı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre S26 Edge, önceki modelden daha ince bir gövdeye sahip olacak.

Samsung Galaxy S26 Edge Aşırı İnce Olacak

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 Edge yalnızca 5,5 mm kalınlığında olacak. Galaxy S25 Edge'in 5,8 mm kalınlığında olduğunu belirtelim. Yeni telefonun ağırlığı henüz bilinmiyor ancak önceki Edge modeli 163 gram ağırlığında. S26 Edge de benzer bir ağırlığa sahip olacaktır.

Galaxyu S26 Edge'in 4200 mAh batarya kapasitesi ile geleceği iddia edildi. Galaxy S25 Edge modelinde 3900 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefon hem daha ince hem de daha yüksek bir batarya kapasitesi ile gelecek.

Yeni telefonun işlemcisi henüz bilinmiyor. Galaxy S25 Edge'te iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snpadraogn 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Galaxy S26 Edge modelinde 12 GB RAM yer alması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek görebiliriz. 6,7 inç ekran büyüklüğündeki telefon, LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir.

Samsung Galaxy S26 Edge Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Samsung telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Galaxy S26 Edge'in 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Önceki Edge modeli mayıs ayında tanıtılmıştı. Galaxy S26 Edge'i ise mayıs veya haziran ayında görebiliriz.