Galaxy S26 Edge İptal Olmadı Mı? İşte Samsung’un Gizli Projesi!

Samsung’un Galaxy S25 Edge ile başlattığı ultra ince telefon trendine Apple da iPhone Air ile katıldı. Son dönemde birçok ultra ince telefon sızıntısı gündeme gelirken, bazı kaynaklar Samsung’un S25 Edge sonrası devam modeli çıkarmayacağını öne sürüyordu.

Telefon ince tasarımıyla oldukça dikkat çekmiş olsa da, bazı eksikleriyle eleştirildi. Benzer şekilde iPhone Air'da tasarımı ile beğeni kazanmış olsa da tek arka kameraya sahip olması ve fiyatı nedeniyle eleştiriliyor. Yeni sızıntılar Galaxy S26 Edge modelinin tamamen iptal edilmediğini ancak farklılıklar olacağını dile getiriyor.

Galaxy S25 Edge'den Daha İnce Telefon: More Slim!

Detaylara inecek olursak: Samsung'un şirket içinde “More Slim” (daha ince) kod adlı yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Bu ad, Galaxy S25 Edge’in “Slim” kod adına gönderme yapıyor. Raporda “More Slim” projesinin, daha önce Galaxy S26 Edge olarak bilinen cihazdan daha geç bir tarihte geliştirilmeye başlandığı belirtiliyor; bu da aslında tamamen farklı bir model olabileceği anlamına geliyor.

Buna ek olarak Samsung’un Galaxy S26 Edge için yazılım geliştirmeyi sürdürdüğü de iddia ediliyor. X kullanıcısı CID, bu modele ait olduğu düşünülen firmware dosyalarını fark etti. Bu dosyalar “More Slim” değil, doğrudan “Galaxy S26 Edge” adıyla anılıyor. Yani “ölü” olduğu söylenen cihaz için halen yazılım geliştirmesi yapılıyor.

Yakın zamanda bir diğer X kullanıcısı “More Slim” kod adlı bu telefona dair daha fazla bilgi paylaştı. Ona göre Samsung, 5,56 mm’den daha ince bir amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Bu değer, Galaxy S25 Edge’in 5,8 mm’lik kalınlığından ve iPhone Air’in 5,6 mm’sinden de daha ince bir gövde anlamına geliyor.

İnceliğini haklı çıkaran “More Slim” isminin ötesinde, cihazın 6,6 inç LTPO ekrana sahip olacağı ve Exynos 2600 işlemciyle geleceği iddia ediliyor. Pil kapasitesinin ise en az 4.300 mAh olması hedefleniyor; bu da Galaxy S25 Edge’in 3.900 mAh’lik bataryasına kıyasla ciddi bir artış demek.

Cihazın ayrıca alüminyum kompozit çerçeve ve güçlendirilmiş titanyum alt yapı ile geleceği söyleniyor. Bu yapı, iPhone Air’e benzerken, tamamen titanyum gövdeli S25 Edge’den ayrılıyor.

Kamera tarafında ise 50 MP ana sensör ve 50 MP ultra geniş açı sensörüne yer verileceği, ayrıca periskop zoom lensinin de seçenek olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

Yine de bu bilgileri paylaşan kaynağın henüz doğruluğu kanıtlanmamış bir sızıntı hesabı olduğunu belirtmekte fayda var. Kaynağın kendisi de “Edge iptal edildi, bu yeni bir cihaz” ifadelerini kullanıyor.

Görünüşe göre Samsung, S25 Edge’in küçük bir güncellemesini getirmek yerine, Edge serisini yeniden tanımlayacak daha büyük bir değişime yöneldi. Tahminlere göre, “More Slim” cihaz piyasaya çıktığında “Samsung Galaxy Edge 2” adıyla tanıtılabilir.

Bu da Edge serisine, Galaxy S amiral gemilerinden bağımsız bir kimlik kazandırır ve gelecekte iPhone Air 2’ye doğrudan rakip olacak konuma getirir.