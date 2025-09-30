Galaxy S26 Kamera Özellikleri Sızdırıldı: Haberler Pek İyi Değil!

iPhone 17 serisinin piyasaya sürülmesinden sonra gözler Samsung'a çevrildi. 2026 yılının başında tanıtılacak olan yeni Galaxy S26 serisiyle ilgili söylenti, sızıntı ve iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Şirkete yakın kaynaklar teknik özellikler konusunda "kendinden emin" paylaşımlar yaparken kamera tarafı biraz kafaları karıştırdı.

Galaxy S26 Kamera Özellikleri: Büyük Bir İyileştirme Yok!

Galaxy S26’nın kamera kurulumu konusunda farklı iddialar ortaya atıldı: Kimi kaynaklar ana sensörde büyük yükseltmelerden bahsederken, kimileri telefoto lenslerde düşüş olacağını öne sürdü. Kore merkezli ET News kamera özelliklerinin artık netleştiğini iddia etti. Ancak paylaşılan özellikler Galaxy S25 serisiyle neredeyse aynı.

Söz konusu habere göre Galaxy S26 Pro modeli, Galaxy S25 ile benzer şekilde 50 Megapiksel ana kamera, 12 Megapiksel ultra geniş açı kamera, 10 Megapiksel 3x telefoto kamera ve 12 Megapiksel ön kamerayla gelecek. “Pro” etiketi beklentileri yükseltmiş olsa da bu özellikler pek de bekleneni sunmuyor.

Benzer bir tablo Galaxy S26 Ultra için de geçerli. İddialara göre 200 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açı, 10 Megapiksel 3x telefoto ve 50 Megapiksel 5x telefoto lense sahip olacak. Ön tarafta ise 12 Megapiksel selfie kamerası yer alacak.

Bunlar da geçen yılki S25 Ultra ile aynı. Ancak küçük iyileştirmeler olabilir. Örneğin, ana lensin f/1.4 diyafram açıklığına sahip olacağı söyleniyor. Bu da bir geliştirme sayılabilir fakat teknik özellik tablolarına yansımıyor.

Serinin ortanca modeli Galaxy S26 Edge ise tek bir yükseltmeyle geliyor: Ultra geniş açı kamera 12 MP'den 50 MP'ye çıkıyor. Ancak ana kamera 200 MP’de, ön kamera ise 12 MP’de sabit kalıyor.Bu tablo biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Daha köklü yenilikler bekleniyordu.

Evet, Samsung küçük teknik iyileştirmeler ve yapay zekâ destekli özellikler sunabilir; ancak kamera tarafında kayda değer bir yükseltmenin olmaması kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir. Öte yandan, Samsung’un amiral gemisi kameralarının zaten oldukça güçlü olduğunu unutmamak gerekir. Mevcut seviyeyi korumak, şirketin mühendislik konusundaki özgüvenini de yansıtıyor olabilir.

Elbette tüm bunlar Samsung’un resmi duyurusuna kadar spekülasyondan ibaret.