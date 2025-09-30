Galaxy S26 Ultra'nın Görüntüleri Sızdırıldı! Tasarımı Değişecek mi?

Samsung Galaxy S26 Ultra ile önemli bir gelişme daha meydana geldi. Sızdırılan özelliklerden sonra şimdi de telefonun tasarımını öne çıkaran görüntüler paylaşıldı. Bununla birlikte cihazın kamera yerleşimi de dahil olmak üzere tasarımı hakkında birçok merak edilen soru yanıt buldu.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Görüntüsü Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 Ultra, ekran, kamera yerleşimi ve çerçeve gibi yönleriyle Galaxy S25 Ultra ile büyük benzerlik taşıyacak ancak kamera tasarımında küçük bir değişiklik söz konusu olacak. Telefonun üç kamerası, dikey olarak konumlanmış bir modül üzerinde yer alacak. Dördüncü kamera ise modülün sağ kısmında bulunacak.

Son derece şık bir tasarıma sahip olacağı görülen Galaxy S26 Ultra'nın sağ tarafında ses ve güç düğmeleri bulunacak. Cihazın 163,4 mm uzunluğa, 77,9 genişliğe ve 7,9 mm kalınlığa sahip olacağı söyleniyor. Cihazın inceliği, daha şık bir şekilde görünmesine yardımcı olacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Galaxy S26 Ultra, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak ve Dynamic AMOLED ekranla birlikte gelecek. Bu da cihazın renkleri daha canlı bir şekilde göstereceği anlamına geliyor. Ayrıca cihazın gücünü çoğu ülkede Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alırken bazı bölgelerde Exynos 2600 işlemcisinin kullanılacağı söyleniyor.

Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile çalışacak olan Galaxy S26 Ultra, yedi yıl boyunca yazılım güncellemesi sunacak. 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçeneği sunacağı belirtilen telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde 5x telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak.

Cihaz, 5000 mAh batarya kapasitesi ve 60W hızlı şarj desteği sunacak. Samsung Galaxy S25 serisinin Ultra modelinde ise 45W hızlı şarj desteği bulunuyordu. Bu özellik sayesinde cihazı çok kısa bir süre içinde şarj etmeniz mümkün olacak.