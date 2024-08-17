Galaxy S Serisinde Oyuncu Değişikliği: Samsung, Rafa Kaldırdığı Modeli Geri Getiriyor!

Akıllı telefon sektörünün başarılı oyuncularından Samsung, 2026'da piyasaya süreceği Galaxy S26 serisi için hazırlıklara şimdiden başladı. Son raporlar, şirketin seride önemli bir oyuncu değişikliği yaparak geçtiğimiz yıllarda iptal ettiği bir modeli geri getireceğini ortaya koyuyor.

Galaxy S Serisi Ultra ve Plus'a Veda Edecek İddiası: Peki Yerine Hangi Modeller Gelecek?

Güvenilir sektör kaynaklarından Yogesh Brar, Samsung'un Galaxy S26 serisi için bazı isim değişiklikleri düşündüğünü iddia etti. Kaynağa göre şirket, 2021'de iptal ettiği Galaxy Note serisini tozlu raflarından çıkararak 'Ultra' modelini 'Galaxy S26 Note' şeklinde isimlendirecek.

Bununla birlikte, Galaxy S26 serisinden itibaren 'Plus' modelinin de ismi değişecek. Güney Koreli üreticinin burada 'Pro' takısını kullanmaya başlayacağı ifade ediliyor. Tabii, şu an için tüm bunların bir söylentiden ibaret olduğunu ve şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!