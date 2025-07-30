Galaxy S26 Pro Geliyor: İşte Birlikte Sahneye Çıkacağı Modeller!

Samsung’un bir sonraki amiral gemisi serisi Galaxy S26 beklenenden çok daha büyük bir değişimle geliyor. One UI 8 içinde keşfedilen model kodları üç yeni cihazı ortaya çıkarmıştı: Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26 Edge ve sürpriz bir model olan Galaxy S26 Pro.

Edge modelinin uzun süredir Plus modelinin yerini alacağı konuşuluyordu. Ancak “Pro” modelinin, standart Galaxy S26’nın yerine alacağı kısa süre önce ortaya çıkan bir iddia. Bugün ortaya çıkan bilgiler söz konusu iddiaları çok daha güçlü hale getirdi.

Galaxy S26 Pro Serinin Standart Modeli Olacak!

GSMA veritabanında “Galaxy S26 Pro” adının geçtiği yeni kayıtlar tespit etti. Daha önce SM-S942U model numarasıyla listelenen cihaz “Galaxy S26” olarak anılıyordu. Ancak 29 Temmuz tarihli yeni kayıtta bu modelin adı artık açıkça “Pro” olarak geçiyor.

Model numarasının sonuna eklenen “1” detayı da dikkat çekiyor. 23 Haziran tarihli daha eski kayıtlarda Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra da yer alıyor, ancak Galaxy S26 Plus isimli bir cihazdan hiç söz edilmiyor.

Galaxy S26 Pro'nun geleceğine dair kanıtla dikkat çekici olsa da, cihazın özellikleri ve serideki konumu hâlâ gizemini koruyor. Biraz önce belirttiğimiz üzere standart modelin yani Galaxy S26'nın yerini alması bekleniyor.

Yakında piyasaya sürülecek olan Google Pixel 10 Pro veya iPhone 17 Pro gibi üst segment cihazlarla kıyaslandığımızda, Samsung'un "Pro" ekini başlangıç modeline vereceği iddiası kafaları karıştırıyor. Diğer yandan üst seviye bir donanıma sahip olması halinde hem Edge hem de Ultra ile doğrudan rekabet edecek.

Bu da Samsung’un aynı seride üç ayrı amiral gemisi modeline nasıl yön vereceği konusunda soru işaretleri doğuruyor. Tüm bu gelişmeler, Samsung’un 2026’da her zamankinden daha heyecan verici bir lansmana hazırlandığını gösteriyor.

Özellikle Galaxy S26 Ultra modelinin batarya ve şarj hızlarında beklenen büyük yeniliklerle geleceği iddiaları doğruysa, Samsung kullanıcıları için önümüzdeki yıl çok iyi geçecek.