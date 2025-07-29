Samsung Galaxy S26 Ultra'nın One UI 8.5 ile Geleceği Kesinleşti

Samsung'un 2026'da piyasaya süreceği amiral gemisi telefonu Galaxy S26 Ultra için çalışmalar hızla devam ediyor. Cihazın yazılımının Samsung sunucularında görülmesinin ardından, telefonun Android 16 tabanlı One UI 8.5 arayüzü ile geleceği resmen doğrulandı. S948USQU0AYG8 numaralı firmware dosyası, One UI 8.5'in varlığını ilk kez resmi olarak ortaya çıkardı.

Samsung Galaxy S26 Serisinin UI 8.5 ile Geleceği Kesinleşti

Samsung'un yazılım stratejisinde önemli bir değişiklik yaşanıyor. Artık büyük One UI güncellemeleri yılın ortasında Galaxy Z serisi katlanabilir telefonlarla birlikte gelecek. Galaxy S serisi ise One UI x.5 versiyonlarıyla piyasaya çıkacak. Samsung Galaxy S26 Serisi ise bunun uygulandığı ilk telefonlar olacak.

Galaxy S26 Ultra sadece yazılım tarafında değil, donanım özellikleriyle de dikkat çekmeye hazırlanıyor. Cihazın geliştirilmiş ekran teknolojisi, daha hızlı şarj desteği ve yenilenmiş tasarımla gelmesi bekleniyor. Her ne kadar bazı söylentiler çelişkili olsa da, Samsung'un amiral gemisinde ciddi iyileştirmeler yapacağı kesin gibi görünüyor.

Güvenilir sızıntı kaynağı IceUniverse da daha önce Galaxy S26 Ultra'nın One UI 8.5 ile gelebileceğini belirtmişti. Samsung'un şimdiden firmware testlerine başlaması, şirketin yazılım geliştirme sürecini erkenden tamamlamak istediğini gösteriyor. Bu durum, kullanıcılar için daha stabil ve sorunsuz bir deneyim anlamına geliyor.

2026'nın başlarında piyasaya çıkması beklenen Galaxy S26 serisi, sonbaharda tanıtılacak iPhone 17 serisi ile amiral gemisi telefon pazarında kıyasıya rekabet edecek. Samsung'un Google'ın Android güncellemeleriyle senkronize çalışması, kullanıcılar için daha hızlı ve optimize edilmiş yazılım deneyimi sunacak.

Galaxy S26 Ultra'nın Muhtemel Özellikleri

Son dönemde ortaya çıkan bilgiler, Galaxy S26 Ultra'nın işlemci konusunda Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2'yi tercih edeceğini gösteriyor. TSMC tarafından üretilecek özel bir varyantın Samsung için ayrılacağı, standart 2 nm üretim sürecindeki daha uygun fiyatlı versiyonun ise Xiaomi, OnePlus gibi Çinli üreticilere sunulacağı belirtiliyor.

Exynos 2600 seçeneği tamamen masadan kalkmış değil. Samsung'un Galaxy Flip 7'yi küresel olarak Exynos 2500 ile donatma kararı, şirketin kendi işlemcilerini geliştirmeye devam ettiğini kanıtlıyor. Üstelik Exynos çiplerdeki kronik ısınma sorununu çözmek için tasarımda köklü değişiklikler yapılması planlanıyor.

Bu gelişmeler gelecekte daha fazla amiral gemisi cihazda Exynos işlemcilerin kullanılabileceğine işaret ediyor. Galaxy S26 Ultra, batarya kapasitesi hariç neredeyse her yönüyle Galaxy S25 Ultra'dan farklı olacak. Bu kapsamlı yenileme, cihazı Samsung'un son yıllardaki en radikal güncellemelerinden biri haline getiriyor. Sızıntılar, Galaxy S26 serisi model stratejisinde de değişiklikler olabileceğini gösteriyor.