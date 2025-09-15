Beklenti Düştü: Galaxy S26 Serisi Şarj Hızıyla Hayal Kırıklığı Yaratacak!

Samsung, birkaç ay sonra yeni Galaxy S26 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Teknoloji dünyasının merakla beklediği seride Galaxy S26, S26 Pro, S26 Edge ve S26 Ultra modelleri yer alacak. Güney Koreli devin bu kez hangi yeniliklerle sahneye çıkacağı şimdiden büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda.

Dört modelle ilgili bugüne kadar pek çok iddia ortaya atıldı. Ancak kısa süre önce seri, China Quality Certification Center (CQC) tarafından sertifikalandırıldı. Bu gelişmeyle birlikte Galaxy S26 serisinin şarj hızları da netlik kazandı. İşte detaylar...

Galaxy S26 Serisi, Şarj Hızı İle Kullanıcıları Üzecek

Geçtiğimiz hafta popüler bir sızıntı kaynağı, Galaxy S26 Pro ve S26 Edge modellerinin 25W, Galaxy S26 Ultra’nın ise 45W şarj desteği sunacağını iddia etmişti. Bu değerler Galaxy S25 serisiyle aynı olduğundan pek ciddiye alınmamış, kullanıcılar arasında da hayal kırıklığına yol açmıştı. Ancak görünen o ki bu iddialar doğrulanmış durumda.

CQC kurumundan sertifika alan Galaxy S26 serisinde S26 Pro ve S26 Edge’in 25W, S26 Ultra’nın ise 45W şarj desteğine sahip olacağı kesinleşti. Bilmeyenler için CQC, Çin’de ürünlerin güvenlik ve kalite standartlarına uygunluğunu test ederek sertifikalandıran bir kurumdur ve elektronik ürünler piyasaya sürülmeden önce önemli bilgiler sunar.

Çin merkezli akıllı telefon üreticileri, son yıllarda piyasaya sürdükleri modellerde 100W’a kadar ulaşan şarj hızları sunmaya başladı. Apple ve Samsung ise bu yarışta geride kaldı. Apple iPhone 17 serisiyle 40W şarj desteğine geçiş yaparken, Güney Koreli şirket yıllardır 25W ve 45W hızlarında takılı kalmaya devam ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.