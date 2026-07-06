Xiaomi'den Şarjı Bitmeyecek Telefon Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin önümüzdeki günlerde kullanıcıların beğenisine sunacağı Redmi Note 17 Pro'yla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Güvenilir kaynaklar telefonun tasarımını paylaştı. Bu sayede artık cihazın nasıl görüneceğiyle ilgili akıllarda bir soru işareti kalmadı. İşte Redmi Note 17 Pro'nun tasarımı!

Redmi Note 17 Pro Tasarımı Nasıl Olacak?

Geçen yıl piyasaya çıkan Redmi Note 15 Pro'da orta üst kısma yerleştirilmiş oval bir kamera kurulumu bulunuyordu. Yeni modelle birlikte karşımıza daha farklı bir tasarım çıkacak. Bunu biraz daha açarsak kamera modülü sol üst köşeye taşınacak.

Hatta Redmi Note 17 Pro'nun arka kamera kurulumunun bir nebze olsun iPhone 17'ye benzediğini de söyleyebiliriz. Tabii bu modelde lensler kavisli kare bir şekille çevreleniyor. Yani bu detayla Apple'ın amiral gemisinden ayrılıyor. Öte yandan kameraların hemen yanında bir adet LED flaş mevcut olacak diyebiliriz.

Maalesef şu anda telefonun ön paneliyle ilgili elimizde herhangi bir görüntü yok. Fakat bir önceki nesli de göz önünde bulundurarak modelin ince çerçevelere sahip delikli bir ekranla geleceğini söyleyebiliriz. Kısacası cihaz tasarımsal açıdan çok daha şık bir görünümle karşımıza çıkacak.

Redmi Note 17 Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Boyutu: 6.83 inç

Ekran Formu: Düz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 5

Batarya: 9.000 mAh

Ana Kamera: 50 MP

Ses Sistemi: Çift hoparlör

Dayanıklılık: Tam su geçirmez

Redmi Note 17 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi'nin geçen günlerde Redmi Note serisinin bugüne kadar toplamda 500 milyon adet satışa ulaşmasını kutlamak amacıyla bir poster paylaştığını ve bu görselde Redmi Note 17 serisinin temmuz ayı içerisinde tanıtılacağı bilgisinin yer aldığını biliyoruz. Redmi Note 17 ailesi kesin günü bilinmese de bu ay içinde kullanıcılara sunulacak.

Redmi Note 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'nin geçen yıl piyasaya sürdüğü Redmi Note 15 ailesi an itibariyla Türkiye'de satılıyor. Bu doğrultuda Redmi Note 17 Pro'nun da ülkemizde satışa çıkmasına kesin gözüyle bakabiliriz. Fiyatına gelecek olursak bir önceki neslin 23.000 TL civarında bir fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim. Burada ufak bir hesap yapacak olursak yeni model de 25.000 TL seviyesinde bir başlangıç fiyat etiketine sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Eğer yeni bir akıllı telefona ihtiyacım olsaydı Redmi Note 17 Pro'yu satışa çıktığı gibi alırdım. Şahsi görüşüm modelin tasarımının çok iyi olduğu yönünde. Açıkçası Redmi Note 15 Pro'nun tasarımını pek beğenmemiştim. Biraz zamanı geçmiş hissi veriyordu diyebilirim. Ancak yeni modelin görünümü bence oldukça modern olmuş.