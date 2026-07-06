Oyun Sektöründe Ana Muhatap Değişiyor! Bundan Sonra Ne Olacak?

Türkiye'de oyun sektörü özelinde büyük bir değişikliğe gidiliyor. TBMM'ye (Türkiye Büyük Millet Meclisi) sunulan yeni kanun teklifi ile beraber oyun sektöründe ana muhatap değişecek. Bununla birlikte oyun geliştiricileri ve yayıncıları, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ile değil, Siber Güvenlik Başkanlığı ile muhatap olacak.

Oyun Sektöründe Ana Muhatabın Değişmesi Ne Anlama Geliyor?

Türkiye'deki dijital oyun platformları ve geliştiriciler için bugüne kadar ana muhatap BTK'ydı. Web sitelerinden telekomünikasyona ve dijital yayıncılığa kadar çok geniş bir alana bakan bu kurum, veri akışı ve siber güvenlik gibi konularda yetkiyi Siber Güvenlik Başkanlığı'na devredecek.

Şu ana kadar herhangi bir yol haritası paylaşılmadı fakat en büyük değişikliğin veri güvenliği tarafında yaşanacağı öngörülüyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığının özellikle oyun içi satın alımlarda kullanılan ödeme yöntemlerindeki olası siber tehditleri merkezine alması bekleniyor.

Bunun yanında çocukların dijital ortamdaki güvenliği ve benzeri konularda yeni kurallar getirilmesi için harekete geçmesi muhtemel. Bilindiği üzere birkaç aydır dijital oyun platformlarına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Steam ve Epic Games de dahil olmak üzere çok sayıda platformu ilgilendiren bu düzenleme daha kapsamlı şekilde ele alınabilir.

Oyunlar İçin Yeni Yasa Çalışmaları Var mı?

Oyunlar için henüz son hâlini almış bir yasa yok. Yakın zamanda TOGED (Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği) ile TBMM'de kurulan araştırma komisyonu arasında 4 saatlik bir toplantı gerçekleştirildi. TOGED tarafından bu toplantıda sunulan önerilerden bir kısmı paylaşıldı. Bunlardan birkaç tanesini şu şekilde sıralayabiliriz:

Oyun platformları için e-Devlet ile yaş doğrulama sistemi geliştirilsin. Oyuncular, yaşını e-Devlet ile doğrulasın.

Çocukların indirdiği oyunlar yakından takip edilsin. Oyunlardaki davranışları izlensin. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılırsa çocuğun rehber öğretmenine e-posta gönderilsin.

Oyunlar için Türkiye'ye özgü bir derecelendirme sistemi getirilsin.

Yukarıdaki önerilerden hiçbirinin kesinlikle uygulanacağını söylemek mümkün değil. Bunlar şimdilik yalnızca bir öneriden ibaret fakat gelen önerilere baktığımızda özellikle yaş doğrulamanın üzerinde durulduğunu görüyoruz. Çocuklara yönelik güvenliğin daha da üst düzeye çıkarılması amaçlanıyor. Ama bunun nasıl uygulanacağı konusunda henüz hemfikir olunmuş değil, bu konu ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Editörün Yorumu

Oyun sektöründe veri akışı, siber güvenlik ve benzeri konularda muhatabın Siber Güvenlik Başkanlığı olması ile bu endüstrinin artık siber güvenlik kapsamına da alınması gereken bir alan olarak görülmeye başlandığını düşünüyorum. Sektör genelinde nasıl bir yol izleneceği bilinmediği için şimdilik bu konuda yorum yapmak zor ama çevrim içi oyunlarda güvenliğin sağlanması açısından önemli adımlar atılması gerektiği kanaatindeyim.