Türkiye'de de Satılıyor: Fiyat Performans Telefonunda One UI 9 Testleri Başladı!

Samsung'un uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için geri sayım başladı. Şirket an itibarıyla Galaxy S26 serisiyle beta sürecinde. Aynı zamanda çok sayıda modeli de dahili olarak test ediyor. Son olarak bir model için daha testlerin başladığı söyleniyor. İşte merak edilen detaylar!

One UI 9 Güncellemesini Test Eden Samsung Telefonu Hangisi?

Samsung'un geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıttığı Galaxy S25 FE için One UI 9 testleri başladı. Cihaza ait S731BXXU7CZG2 test yazılımı sürümü şirketin sunucularında tespit edildi. Tabii bu durum doğal olarak kullanıcıların aklında acaba bu bir beta sürümü mü? gibi soru işaretlerine neden olabilir.

Bunu biraz daha açarsak, marka şu anda genel beta sürecini sadece Galaxy S26 modelleriyle yürütüyor. Galaxy S25 FE için yaşanan bu son gelişme ise testlerin dahili olarak yani şirketin bünyesinde gerçekleştirildiği anlamına geliyor. Yani şu anda ortada indirip yükleyebileceğiniz bir beta yaması yok.

Galaxy S25 FE İçin One UI 9 Beta Güncellemesi Yayınlanacak mı?

Maalesef Samsung'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak beta sürecinin sadece Galaxy S26 ailesiyle sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda Galaxy S25 FE için herhangi bir beta güncellemesi yayınlanmayacak gibi görünüyor. Yani akıllı telefon direkt olarak kararlı sürümü alacak.

Galaxy S25 FE Kararlı One UI 9 Güncellemesini Ne Zaman Alacak?

22 Temmuz'da tanıtılacak Galaxy Z Fold Ultra, Z Fold 8 ve Z Flip 8 One UI 9 güncellemesini çalıştıran ilk modeller olacak. Uyumlu diğer modeller için ise dağıtımın 22 Temmuz'dan sonra başlaması bekleniyor. Galaxy S25 FE'nin ne zaman güncelleneceği konusunda ise ufak bir tahminde bulunabiliriz.

Buna bir örnek verirsek, Samsung mevcut One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını 6 Mayıs'ta başlatmıştı. Galaxy S25 FE ise söz konusu yamayı aynı gün almıştı. Bu nedenle One UI 9'da da benzer bir durumun olmasını bekleyebiliriz. Akıllı telefon çok yüksek ihtimalle dağıtımın başladığı ilk günlerde yeni sürüme geçirilecek. Bu da muhtemelen bu ayın sonlarına doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

One UI 9 güncellemesinde artık son aşamaya geçildiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Benim bu noktadaki tahminim şirketin 22 Temmuz tarihine kadar Galaxy S26 serisi için yeni bir beta sürümü yayınlayacağı ve mümkün olan en fazla sayıda modelini dahili test sürecine katacağı yönünde.