Samsung'dan 6 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon! 50 MP Kamera ve Dahası

Samsung, bütçe dostu Android telefon Galaxy F17 5G'yi tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yeni telefon 6 GB RAM, 90Hz yenileme hızı, Super AMOLED ekran ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Samsung Galaxy F17 5G Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy F17 5G, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 164,4 x 77,9 x 7,5 mm boyutlarındaki telefon Corning Gorilla Glass Victus ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Samsung'un uygun fiyatlı telefonunda Exynos 1330 işlemcisi ve Mali-G68 MP2 GPU bulunuyor. 5 nm üretim süreciyle geliştiren işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Samsung Galaxy A17 ve Galaxy M14'te de aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile birlikte gelen telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise yalnızca 128 GB seçeneği mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip makro kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. 192 gram ağırlığındaki telefonda IP54 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefon ayrıca parmak izi sensörü, NFC ve çift SIM desteğine de sahip.

Samsung Galaxy F17 5G Fiyatı

Çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy F17 5G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 14.499 rupi (6.769 TL), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 15.999 rupi (7.469 TL) fiyat etiketi belirlendi.