Galaxy S26 Ultra’dan Yeni Bir Detay Daha Geldi!

Akıllı telefon dünyası Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 17 serisine odaklanmış durumda. Tabii diğer yandan Samsung gibi teknoloji devleri de yeni amiral gemileri için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. 2026 yılının başında tanıtılacak olan Galaxy S26 serisi hakkında yeni bir bilgi daha paylaşıldı.

Samsung ve diğer markalar konusunda paylaştığı bilgilerin doğru çıkmasıyla ünlü olan Ice Universe, X (eski Twitter) üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

Galaxy S26 Ultra’nın RAM Teknolojisi Belli Oldu

Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung'un yeni amiral gemisi S26 Ultra, 10.7 Gbps hızında LPDDR5X RAM ile gelecek. Bu, mevcut Galaxy S25 Ultra’da kullanılan RAM türüyle aynı. Ancak cihazın RAM kapasitesi konusunda henüz bir bilgi yok. Kötü olan şey ise kapasitenin artacağına dair bir sızıntı da yok.

Samsung, amiral gemisi modellerinde RAM kapasitesini Galaxy S20 Ultra’dan bu yana (2020) güncellemedi ve hâlâ 12 GB seviyesinde tutuyor. Günlük kullanımda 12 GB RAM fazlasıyla yeterli olsa da, son yıllarda Android amiral gemilerinde 16 GB RAM artık standart hâline geldi.

Hatta bazı modeller 24 GB seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu nedenle S26 Ultra’nın 12 GB ile gelmesi, Xiaomi Ultra, OnePlus 15, Google Pixel 10 gibi rakiplerinin gerisinde görünmesine yol açabilir. Tabii diğer yandan şu anda satın alınabilecek en gelişmiş telefonlardan birisi olan iPhone 16 Pro Max'te 12 GB RAM var.