Apple En Büyük Rakibi Samsung'un Arkasına Saklanacak

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump'ın gönlünü hoş tutmak için 24-karat altından yapılmış, üzerinde "ABD'de üretildi" ibaresi yer alan bir Apple logosu hediye eden şirket, yapacağı 100 milyar dolarlık yatırımdan önce başkanla arasını düzeltmeye çalışıyor.

Bildiğiniz üzere Trump'ın dış ülkelere uyguladığı yeni gümrük tarifeleri ve teknoloji şirketlerine "Ürünlerinizi ABD'de ödemezseniz vergisini alırım" şeklinde yönelttiği tehditlerinden ötürü, şirketler bir çıkar yol bulmak için çalışıyordu. Son gelen bilgilere göre Apple, vergi yükünden kurtulmak için Samsung ile iş birliği yapacak.

iPhone 18 Kamerası Samsung Fabrikasında Üretilecek

Samsung, ABD'nin Teksas eyaletinde CMOS görüntü sensörü fabrikası kuracak. Apple ise iPhone 18 serisi için planladığı geliştirilmiş kamera sensörlerini bu fabrikada üretecek. Bu yeni sensör, eski sensörlere nazaran çok daha güçlü bir donanıma sahip olacak. Söz konusu tasarım, ileri düzey bir teknoloji olan "3-stack hybrid bonding" sayesinde gerçekleştirilecek.

3-stack hybrid bonding teknolojisi, üç katmanlı bir kamera sensörü modelini oluşturuyor. İlk etapta ışık yakalanıyor, ardından diğer katmanda yakalanan veri işleniyor. Son katmanda ise dijital sinyale dönüştürme işlemi gerçekleştiriliyor. Her görev farklı katmanda gerçekleştiğinden, fotoğraflar çok daha detaylı ve kaliteli oluyor. İlaveten düşük ışık, görüntü gürültüsüne sahip olan ortam fark etmeden, her fotoğraf ve videoyu başarılı bir şekilde işleniyor.

Apple'ın ABD'deki Yatırımları 600 Milyon Doları Aşacak

ABD Başkanı ile arasını iyi tutmak isteyen CEO Tim Cook, geçtiğimiz aylarda ülkeye yapacakları Ar-Ge yatırımlarını 600 milyar dolara yükselteceklerine dair taahhütte bulunmuştu. Verdiği hediye ve yatırımlar derken, şimdi de üretimini ABD'ye kaydırma işlemini adım adım gerçekleştiriyor. Yarı iletken ithalatında uygulanan vergilerden kaçmak isteyen Apple, daha önceki adımlarında üretimini Hindistan'a çekmiş, ancak bundan fazla verim alamamıştı.