Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemileri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy S26 serisinin duvar kağıtları ortaya çıktı. Bununla birlikte duvar kağıtlarının nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Peki, yeni amiral gemilerinin duvar kağıtları nasıl görünüyor?

Galaxy S26 Serisinin 6 Farklı Duvar Kağıdı Sızdırıldı

Samsung Galaxy S26 serisinin duvar kağıtları ortaya çıktı. X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan görseller, genel olarak çok şık bir görünüme sahip. Siyah, gümüş, gri, nane, mercan ve menekşe olmak üzere altı farklı renge sahip olan bu duvar kağıtlarında S harfi yer alıyor.

Samsung Galaxy S26+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

7,3 mm İşlemci: ABD'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde Exynos 2600

45W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera

Samsung Galaxy S26'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

6,3 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

6,9 mm İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600

25W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

6,9 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

7,9 mm İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

60W Arka Kamera: 200 MP an akamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP 3x telefoto kamera + 50 MP 5x telefoto kamera

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Samsung telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Galaxy S26 serisi, 2026 yılının ocak ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber telefonların tüm teknik özellikleri, fiyatları ve tasarımları belli olacak. Samsung Galaxy S25 serisi, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.