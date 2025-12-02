Samsung Galaxy S26 Serisinin Duvar Kağıtları Ortaya Çıktı
Samsung Galaxy S26 serisinin duvar kağıtları paylaşıldı. Yeni amiral gemilerinin duvar kağıtları etkileyici bir görünüme sahip. İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy S26 serisinin altı farklı duvar kağıdı ortaya çıktı.
- Duvar kağtıları siyah, gümüş, gri, nane, mercan ve menekşe renklerine sahip.
- Galaxy S26 serisi, 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor.
Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemileri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy S26 serisinin duvar kağıtları ortaya çıktı. Bununla birlikte duvar kağıtlarının nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Peki, yeni amiral gemilerinin duvar kağıtları nasıl görünüyor?
Galaxy S26 Serisinin 6 Farklı Duvar Kağıdı Sızdırıldı
Samsung Galaxy S26 serisinin duvar kağıtları ortaya çıktı. X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan görseller, genel olarak çok şık bir görünüme sahip. Siyah, gümüş, gri, nane, mercan ve menekşe olmak üzere altı farklı renge sahip olan bu duvar kağıtlarında S harfi yer alıyor.
Samsung Galaxy S26+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: QHD
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 2.600 nit
- Ağırlık: 194 gram
- Kalınlık: 7,3 mm
- İşlemci: ABD'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde Exynos 2600
- RAM: 12 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB
- Batarya: 4.900 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 12 MP
Samsung Galaxy S26'nın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,3 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 2.600 nit
- Ağırlık: 164 gram
- Kalınlık: 6,9 mm
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 / Exynos 2600
- RAM: 12 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB
- Batarya: 4.300 mAh
- Hızlı Şarj: 25W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera
- Ön Kamera: 12 MP
Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,9 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: QHD
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 2.600 nit
- Ağırlık: 214 gram
- Kalınlık: 7,9 mm
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Batarya: 5.000 mAh
- Hızlı Şarj: 60W
- Arka Kamera: 200 MP an akamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP 3x telefoto kamera + 50 MP 5x telefoto kamera
- Ön Kamera: 12 MP
24 GB RAM'li Telefonlar Geliyor! 100W Hızlı Şarj Sunacak
Büyük bir merakla beklenen Honor GT 2 serisi, 3C sertifikası aldı. Bunun sonucunda serinin batarya kapasitesi ve şarj hızı gibi özellikleri ortaya çıktı.
Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?
En iyi Samsung telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Galaxy S26 serisi, 2026 yılının ocak ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber telefonların tüm teknik özellikleri, fiyatları ve tasarımları belli olacak. Samsung Galaxy S25 serisi, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.