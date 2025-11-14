Samsung, Galaxy S26'ların Pahalı Olmasını İstemiyor

Akıllı telefon pazarındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle de "amiral gemisi" dediğimiz premium segmentte kendini hissettiren bu yarış, neredeyse her yeni modelin daha iddialı ve yeni özelliklerle karşımıza çıkmasına neden oluyor. Ancak rekabetin kötü yanları da yok değil. Örneğin üreticilerin bu nedenle fiyatları artırmak zorunda kaldığı biliniyor.

Görünüşe göre maliyet sorunu yaşayan şirketlerden biri de Samsung. İddialara göre bir süredir Galaxy S26 serisi üzerinde çalışan Güney Koreli teknoloji devi, yeni modelin seleflerinden daha pahalı olmasından endişe ediyor. Önceliğine bu konuya veren şirket, Galaxy S26 serisini Galaxy S25 ile aynı fiyatlardan satışa sunmak istiyor.

Galaxy S26 Serisi Beklediğimiz Kadar İddialı Olmayacak

Sızıntılar, Samsung’un Galaxy S25 modellerinde tasarımdan çok fiyat dengesine odaklandığını gösteriyor. Normalde şirket, Galaxy S25 Edge gibi modeller ile benimsediği ince gövde yaklaşımını S26 ailesinin tamamına yaymayı planlıyordu.

Hatta giriş modelinin kalınlığının 6,9 mm’ye düşürülmesi ve batarya kapasitesinin 4.000 mAh’den 4.900 mAh seviyesine çıkarılması gibi oldukça iddialı özelliklere dair sızıntılar bile çıkmıştı. Ancak maliyetler bu planların iptal olmasına neden olmuş gibi duruyor.

Yeni ortaya çıkan iddialara göre Samsung, ince tasarım ve daha büyük bataryadan vazgeçmiş durumda. Elbette ki bu yeni modelin bir yenilik sunmayacağı anlamına gelmiyor. Standart S26'da hala batarya kapasitesini 4.300 mAh'a çıkaracak 300 mAh'lık bir artış planlanıyor.

Ancak bu da başka sorunları beraberinde getiriyor. Bildiğiniz üzere tasarım ve teknoloji alanındaki gelişmelerin kullanıcı tarafında eskisi kadar net hissedilememesi akıllı telefon satışlarını etkiliyor. Halihazırda S22 Ultra kullanan bir kişi S25 Ultra'ya baktığında kendi telefonuylar arasında çok az fark görüyor.

Benzer bir şekilde Apple da son birkaç yıldır satışlarda önceki dönemlere göre düşüş yaşamış ve iPhone 17'lerdeki basit değişiklikler sayesinde bu sorunu aşmayı başarmıştı. Samsung'un maliyeti düşük tutmak istemesi her ne kadar önemli olsa da daha fazla telefon satabilmek için teknik ya da tasarım tarafında değişiklik şart gibi duruyor.