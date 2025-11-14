OnePlus'tan 165Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı
OnePlus 15T'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Peki, OnePlus'ın güçlü işlemciye sahip telefonu ne zaman çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- OnePlus 15R'nin aralık ayının ortasında tanıtılacağı iddia edildi.
- Telefon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak.
- Telefonda 7.800 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği bulunacak.
OnePlus, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. 15R olarak isimlendirilen akıllı telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre OnePlus 15R önümüzdeki ay tanıtılacak. Merakla beklenmeye başlanan telefon dev batarya, çok güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.
OnePlus 15R Ne Zaman Tanıtılacak?
OnePlus 15R'nin aralık ayının ortasında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte gelebileceğini belirtelim. Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus 13R, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.
OnePlus 15R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 165Hz
- Arka Kamera: 50 MP Sony IMX906 ana kamera + 8 MP Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 16 MP Sony IMX709
- Batarya: 7.800 mAh
- Hızlı Şarj: 120W
Ortaya çıkan bilgilere göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus 15R, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile birlikte gelecek telefonda USB Type-C portu yer alacak. Telefonun ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı olması bekleniyor.
OnePlus 15R'de Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus Ace 6'da aynı işlemci, OnePlus 13R'de ise Snapdragon 8 Gen 3 tercih edilmişti.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğümnde Sony IMX906 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX709 kamera yer alacak. Telefon ayrıca LPDDR5x RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojilerini destekleyecek.
OnePlus 15R'de 7.800 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Akıllı telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini desteklecek. Bu teknoloji ise dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.