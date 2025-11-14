OnePlus'tan 165Hz Ekranlı Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

OnePlus, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. 15R olarak isimlendirilen akıllı telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre OnePlus 15R önümüzdeki ay tanıtılacak. Merakla beklenmeye başlanan telefon dev batarya, çok güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

OnePlus 15R Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus 15R'nin aralık ayının ortasında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı tarihte gelebileceğini belirtelim. Çok şık bir tasarıma sahip olan OnePlus 13R, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OnePlus 15R'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Arka Kamera: 50 MP Sony IMX906 ana kamera + 8 MP Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera

50 MP Sony IMX906 ana kamera + 8 MP Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP Sony IMX709

16 MP Sony IMX709 Batarya: 7.800 mAh

7.800 mAh Hızlı Şarj: 120W

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus 15R, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Android 16 tabanlı OxygenOS 16 ile birlikte gelecek telefonda USB Type-C portu yer alacak. Telefonun ayrıca suya ve toza karşı dayanıklı olması bekleniyor.

OnePlus 15R'de Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OnePlus Ace 6'da aynı işlemci, OnePlus 13R'de ise Snapdragon 8 Gen 3 tercih edilmişti.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğümnde Sony IMX906 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX355 ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX709 kamera yer alacak. Telefon ayrıca LPDDR5x RAM ve UFS 4.1 depolama teknolojilerini destekleyecek.

OnePlus 15R'de 7.800 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Akıllı telefon ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini desteklecek. Bu teknoloji ise dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.