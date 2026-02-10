Samsung Yanlışlıkla Açıkladı! Galaxy S26 Serisi İçin Tarih Netleşti

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S26 serisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şimdiye kadar tanıtım tarihiyle ilgili birçok iddia ortaya atılmışken, son olarak bu konuyla ilgili yeni bir bilgi daha geldi. Fakat bu bilgi bir söylenti değil. Zira marka, Galaxy S26 serisi tanıtım tarihini yanlışlıkla açıkladı.

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, her sene çıkardığı yeni Galaxy S serisi akıllı telefonlarını genellikle ocak sonu veya şubat ortasında gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde duyuruyor. Üç modelden oluşan Galaxy S26 ailesinin ise önceki yıllara kıyasla biraz daha geç bir tarih olan 25 Şubat'ta tanıtılacağı uzun süredir zaten konuşuluyordu. Samsung da bunu doğruladı.

Samsung'un resmi X hesabı, kısa süre önce yeni bir etkinlik başlattı. Bu etkinlikle ilgili detayların yer aldığı sayfada bulunan Şartlar ve Koşullar metnine baktığımızda ise yarışmanın iki aşamalı şekilde olacağını görüyoruz. Birinci aşamanınsa Unpacked etkinliğinden önce yani 24 Şubat'a kadar süreceği belirtiliyor.

Unpacked lansmanından sonra başlayacağı söylenen ikinci aşama içinse 25 Şubat tarihi işaret ediliyor. Buna göre Güney Kore merkezli firmanın Samsung Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta tanıtacağına artık kesin gözüyle bakabiliriz. Şirketin bir tek resmi tarih duyurusu yapması kaldı. Bunun da önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy S26 Serisi Başlangıç Fiyatı

Galaxy S26 serisinin fiyat listesinin 25 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen lansmanda resmi olarak duyurulması kuvvetle muhtemel. Şu anda ise sızıntılara bakabiliriz. Mevcut bilgilere göre başlangıç fiyatı Galaxy S26 için 799 dolar, Galaxy S26+ için 999 dolar ve Galaxy S26 Ultra için 1.299 dolar seviyesinde olacak.

Samsung Galaxy S26: 799 dolar

799 dolar Samsung Galaxy S26+: 999 dolar

999 dolar Samsung Galaxy S26 Ultra: 1.299 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alacak Samsung Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.