12 GB RAM'li Samsung Galaxy S26'nın Fiyatı Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekran özellikleri ortaya çıkan Samsung Galaxy S26'nın bu kez fiyatı sızdırıldı. Akıllı telefon, yüksek yenileme hızı, 12 GB RAM seçeneği ve 45W hızlı şarj desteği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy S26'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Samsung Galaxy S26'nın 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 990 İsveç Kronu (59 bin 163 TL), 512 GB depolama alanına saihp sürümü ise 13 bin 990 İsveç Kronu (69 bin 38 TL) fiyat etiketiyle satılacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy S26'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3

6,3 Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 12 GB

12 GB İşlemci: Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5

Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5 Hızlı Şarj: 45W

45W Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Samsung Galaxy S26, ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 , diğer bölgelerde ise Exynos 2600 ile gelebilir. 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600, bir adet 3.8GHz hızına sahip Prime C1 Ultra çekirdek, üç adet 3.25 GHz hızına sahip yüksek performanslı C1 Pro çekirdek, altı adet 2.75GHz hızına sahip performans odaklı C1 Pro çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek içeriyor.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelecek akıllı telefon ayrıca 12 GB RAM'e sahip olacak.

Samsung Galaxy S26 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26'nın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Aynı tarihte Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra da tanıtılacak. Tanıtımla beraber telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri, tasarımları ve renk seçenekleri belli olacak. Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılmıştı.