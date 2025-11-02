Tanıtıma Gerek Kalmadı: Galaxy S26 Serisinin Tüm Özellikleri Sızdı!

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S26 serisi için yeni sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kısa süre önce tanıtım tarihi ortaya çıkan serinin şimdi de neredeyse tüm özellikleri gün yüzüne çıktı. İşte beklenen Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra ve Galaxy S26 Slim özellikleri...

Beklenen Samsung Galaxy S26 Serisi Özellikleri

Özellik Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra Galaxy S26 Slim Ekran: 6,3 inç Quad HD M14 OLED 6,7 inç Quad HD M14 OLED 6,9 inç Quad HD M14 OLED, AI destekli gizlilik ekranı 6,6 inç Quad HD M14 OLED İşlemci: Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (bölgeye göre) Exynos 2600 Arka Kameralar: 50 MP (1/1.3 veya 1/1.56 inç) + 50 MP ultra geniş + 12 MP 3x telefoto 50 MP (1/1.3 veya 1/1.56 inç) + 50 MP ultra geniş + 12 MP 3x telefoto 200 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP 5x telefoto + 12 MP veya 50 MP 3x telefoto 50 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP telefoto Ön Kamera: Belirtilmedi Belirtilmedi Belirtilmedi Belirtilmedi Batarya: 4.300 mAh 4.900 mAh 5.400 mAh 4.300 mAh S Pen Desteği: Yok Yok Var Yok Diğer Özellikler: AI destekli performans iyileştirmeleri AI destekli performans iyileştirmeleri AI destekli gizlilik ekranı, gelişmiş sensörler Edge modelinden daha ince

Ekran

Güvenilir kaynaklara göre Galaxy S26 serisinin standart modeli, 6,3 inç büyüklüğünde M14 OLED ekrana sahip olacak. Serinin diğer üyeleri Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra ise sırasıyla 6,7 inç ve 6,9 inç ekran boyutlarıyla gelecek. Diğerlerinden farklı olarak Ultra model, yapay zekâ destekli gizlilik ekranıyla öne çıkacak. Bu özellik ekrandaki görüntüyü diğer yönlere görünmez hale getirecek.

Serinin en ince modeli olması beklenen Galaxy S26 Slim ise 6,6 inçlik kompakt ekranıyla dikkat çekecek.

İşlemci

Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modelleri ülkeye göre Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcilerden güç çekecek. Galaxy S26 Slim ise bölge farketmeksizin her yerde Exynos 2600 işlemcisini kullanacak.

Arka Kameralar

Galaxy S26 ve S26+ modellerinde 50 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Bu sensörün 1/1.3 veya 1/1.56 inç boyutunda olacağı belirtiliyor. Kurulumda ayrıca 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 12 MP çözünürlüklü 3x optik yakınlaştırma sunan telefoto lens de yer alacak.

Serinin en güçlüsü Galaxy S26 Ultra, dört arka kameradan oluşan güçlü bir kurulumla gelecek. Bu kurulum 200 MP çözünürlüklü ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP 5x telefoto lensten oluşacak. Kalan dördüncü kamera içinse 12 MP veya 50 MP çözünürlüklü bir 3x telefoto lensin kullanılması bekleniyor.

Galaxy S26 Slim ise ana, ultra geniş ve telefoto kameralara sahip olacak ve bunların her biri 50 MP çözünürlük sunacak.

Batarya

Galaxy S26’da 4.300 mAh, S26+’ta 4.900 mAh, S26 Ultra’da ise 5.400 mAh batarya bulunacak. S26 Slim ise 4.300 mAh kapasiteli bataryadan güç çekecek.

S Pen Desteği

Kaynağa göre S Pen desteği yalnızca Galaxy S26 Ultra modelinde yer alacak.

Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26’yı 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtmayı planlıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.