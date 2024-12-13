Samsung Kararını Verdi: Yeni Telefonların Tamamında Exynos İşlemci Kullanılacak!

Önümüzdeki yılın başında piyasaya sürülecek yeni Galaxy S25 serisi için hazırlıklarını sürdüren Samsung cephesi ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Şirketin, S25 serisinden sonra satışa sunacağı akıllı telefon modellerinde kendi ürettiği Exynos işlemcilerini kullanacağı öne sürülüyor.

Bu yıl yeni Exynos işlemcilerinin üretiminde önemli sorunlarla yüzleşen Samsung, bildiğiniz gibi yaklaşan S25 serisinde uzun yıllardır birlikte çalıştığı Qualcomm'un yonga setlerini tercih edecek. Bununla birlikte şirketin artık odağını tamamıyla Exynos işlemcilere ayıracağı iddiaları gün geçtikçe güçleniyor.

Yeni Galaxy S26 Serisinin Tamamı Exynos İşlemci İle Donatılacak

Sektörel kaynaklardan aktarılan yeni bilgilere göre, Samsung söz sahibi olduğu mobil işlemci pazarındaki politikasında uzun bir sürenin ardından değişikliğe gidecek. Öyle ki, Güney Kore merkezli teknoloji devinin 2026 yılında piyasaya süreceği Galaxy S26 modellerinin tamamını üretimini bizzat kendi üstlendiği Exynos işlemcilerle donatacağı iddia ediliyor.

Şirketin bu kararını yeni S25 serisinde uygulamasının temel nedeni ise yeni işlemcilerin üretiminde karşılaşılan bazı sorunlar. Bu yıl 3nm üretim sürecindeki verimlilik sorunları ile boğuşan şirketin, bir süredir işlemci biriminde yeni bir yapılanma kurguladığı ve yeni yonga setlerinde 2nm sürecine yoğunlaşacağı belirtiliyor.

Aktarılanlara göre, firmanın geliştirmeye başladığı ilk 2nm süreci ile üretilen Thetis kod adlı yeni işlemci serisi ile birlikte yüzde 12 performans artışı, yüzde 25 enerji tasarrufu ve yüzde 8 daha az zar alanı gibi önemli yükseltmeler hedefleniyor. Büyük ihtimalle söz konusu geliştirmelerin gerçekleştirilip gerçekleştirilemediğini ise yeni S26 serisinde anlayacağız.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, akıllı telefonları için Qualcomm işlemcilerinden vazgeçip Exynos'a başvurmalı mı? Yorumlarda buluşalım...