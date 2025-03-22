Samsung Galaxy S26 Ultra İçin Kritik Sızıntı! Kamera Sayısı Azalıyor

Samsung, önümüzdeki yıl yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26'yı tanıtacak. Telefonların çıkmasına daha çok zaman var ama buna rağmen yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak serinin tepe modeli Galaxy S26 Ultra'nın kamerası ve bataryasıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Samsung Galaxy S26 Ultra, Kaç Kameraya Sahip Olacak?

Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgilere göre Galaxy S26 Ultra, üç arka kamerayla piyasaya sürülecek. Bu, Galaxy S25 Ultra'daki dört kamera düzenine göre bir eksilme anlamına gelse de Samsung’un fotoğraf kalitesinden ödün vermeyeceği düşünülüyor. Öyle ki şirketin bu değişikliği dengeleyecek özel bir planı olduğu söyleniyor.

Öte yandan Galaxy S26 Ultra’nın yığılmış hücre teknolojisiyle donatılacağı ve 5.500 mAh’yi aşan bir batarya kapasitesine sahip olacağı bildiriliyor. Üstelik Samsung, bu değeri daha da artırmak için araştırmalarına devam ediyor. Bu kapsamda şirketin silisyum-karbon bataryalar üzerinde çalıştığı da iddia ediliyor. Eğer telefonda yığılmış hücre yerine bu teknoloji hayata geçirilirse Galaxy S26 Ultra’da 7.000 mAh gibi devasa bir batarya kapasitesiyle karşılaşabiliriz.

Çinli akıllı telefon üreticilerinin büyük çoğunluğu şu anda zaten silisyum-karbon teknolojisine geçmiş durumda. Bu durumda Samsung'tan çok daha uzun kullanım süresi sunuyorlar. Güney Kore merkezli şirket de bu teknolojiye geçerek geri kalmak istemiyor gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Ultra modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.