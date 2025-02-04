Samsung Galaxy S26 Ultra, 10 Yıllık Hasreti Sonlandıracak!

Samsung, geçtiğimiz haftalarda Galaxy S25 serisini tanıtarak tüm dünyada eş zamanlı satışa sundu. Bunun hemen ardından ise şirket, Galaxy S26 serisi için kolları sıvadı. Elbette ki çalışmaların başlamasıyla birlikte ilk sızıntılar da gelmeye başladı. Bildiğiniz üzere S25'ler pek çok kişi tarafından "e bu S24'ün aynısı" denilerek eleştirilmişti. Şimdi ise Samsung'un bunu değiştireceği ve Galaxy S26 Ultra'da 10 yıldan uzun süredir beklenen bir özellik ile karşımıza çıkacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra Ekran Altı Ön Kamera ile Gelebilir

Çok değil bundan sadece birkaç yıl önce akıllı telefonların çerçeveleri oldukça kalındı. Bu nedenle ekran / gövde oranı hesabı yeni bir telefon çıktığında oldukça önemli bir değerdi. Günümüzde bu durum değişti ve çerçeveler hiç olmadığı kadar inceldi. Ancak genellikle üst çerçeveye konumlandırılan kameralar bir türlü kendine kalıcı bir yer bulamadı.

Bazıları çentik, bazıları bir delik, bazıları da Dinamik Ada gibi çözümlerle kamerayı telefonun ön tarafına konumlandırdı. Kuşkusuz bu konudaki en büyük inovasyon ise kameranın ekranın altına gizlenmesi oldu. Bir süre önce geliştirilen bu teknoloji, günümüzde çok yaygın olmasa da telefonları yıllardır beklediğimiz çözüm.

İddialara göre Samsung, S26 Ultra modelinde kamerayı ekranın altına gizleyerek bu teknolojiyi daha fazla kullanıcıya sunmak istiyor. Aslında bu şirket için bir ilk değil ve Galaxy Z Fold 3'ten bu yana telefonlarında kullanıyor. Ancak ilk defa bir S modelinin ekran altı kamera ile geleceği söyleniyor.

Samsung'un yakında Z Fold 7'yi tanıtacağını göz önünde bulundurursak bunun geç kalmış bir hamle olacağını düşünebilirsiniz. Ancak bunun bazı nedenleri var. Ekran altı kamera teknolojisi yıllar içinde gelişmiş olsa da görüntü kalitesi hala büyük bir problem. Bu teknolojiyi kullanarak çekilen fotoğraflar, genellikle netlik sorunu ile gündeme geliyor.

Katlanabilir telefonların yapısı sayesinde kullanııclar arkadaki ana kamerayı kullanarak da kendilerini çekebiliyor. Bu nedenle söz konusu cihazlarda ön kameranın yetersizliği sorun olmuyor. Ancak şirketin bu sorunları çözdüğü ve Galaxy S26 Ultra ile kaliteden ödün vermeden kamerayı ekranın altına gizleyebileceği iddia edildi.

Samsung Galaxy S25 Ultra gerçekten de seleflerine oldukça benzer özelliklerle geldi. Bu nedenle şirketin sonraki modellerde daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyorsa değişiklik yapması gerekiyor. Bu söylentiler heyecan verici olsa da şimdilik şüpheyle karşılamakta fayda var. Telefonun tanıtılmasına oldukça uzun bir süre var bu süre içerisinde pek çok şey değişebilir.