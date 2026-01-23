Artık Telefonunuza Ekran Koruyucu Takmananıza Gerek Kalmayacak

Samsung, Şubat 2026'da tanıtılması beklenen Galaxy S26 Ultra ile akıllı telefon alışkanlıklarını kökten değiştirmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre cihaz, ekran koruyucu ihtiyacını tamamen ortadan kaldırabilecek kadar dayanıklı, yeni nesil bir Gorilla Glass teknolojisi ile gelecek.

Samsung Galaxy S26 Ultra ile Ekran Koruyucular Tarih Oluyor

Akıllı telefon teknolojileri baş döndürücü bir hızla gelişse de aynı şeyi cihazların dayanıklılığı için söylemek pek mümkün değil. Aksine büyüyen ekranlar ve incelen çerçevelerle birlikte telefonlar son birkaç yılda daha kırılgan bir hale geldi. İşte tam da bu yüzden marka veya model fark etmeksizin yeni bir telefon alan herkesin yaptığı ilk şey bir ekran koruyucu ve kılıf edinmek oluyor.

Ne yazık ki bu da başka sorunları beraberinde getiriyor. Örneğin kullandığınız ekran koruyucunun kalitesi, ön kamera performansını ve genel deneyimi ciddi oranda etkileyebiliyor. Tam da bu noktada devreye giren Samsung, Galaxy S26 Ultra ile birlikte ekran koruyucusu problemini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

İddialara göre Galaxy S26, Gorilla Glass tarafından geliştirilen yeni bir ekran koruma teknolojisini ilk kullanan model olacak. Sızıntılara göre bu cam o kadar sağlam olacak ki temperli cam ekran koruyuculara olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldıracak. Bu yeni camın tam olarak ne kadar dayanıklığı olduğu da şubat sonundaki etkinlikte belli olacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın dayanıklılığı kadar, kullanıcıların buna vereceği tepki de merak konusu. Yukarıda da belirttiğimiz üzere yeni bir telefon alındığında yapılan ilk iş genellikle ekran koruyucu taktırmak oluyor. Bu alışkanlık o kadar yerleşmiş ki telefon "kırılmaz" bile olsa kimse işini şansa bırakmak istemiyor.

Günümüzde telefonlara küçük bir servet ödediğimizi düşünürsek bu pek de şaşırtıcı değil. Yine de dayanıklı telefonların sayısının artması zaman içerisinde bir değişime neden olabilir. Samsung'un Galaxy S26 Ultra'sı buna ek Exynos 2600 işlemci ve hayalet ekran teknolojisi gibi pek çok yenilikle birlikte gelecek. Çıkış tarihi ise kesin olmamakla birlikte muhtemelen 25 Şubat olacak.