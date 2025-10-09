Ortalık Karışacak, Vaziyet Alın: Galaxy S26 Ultra Özellikleri Sızdırıldı!
Samsung'un Android amiral gemisi Galaxy S26 Ultra için geri sayım başladı. Son olarak cihazın özellikleri sızdırıldı. İşte beklenen Galaxy S26 Ultra özellikleri
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung Galaxy S26 Ultra özellikleri sızdırıldı.
- Cihaz, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemciden güç alacak.
Samsung'un merakla beklenen Android amiral gemisi Galaxy S26 Ultra için geri sayım başladı. Söz konusu modelle ilgili beklentiler her geçen gün artıyorken son olarak cihazın temel teknik özellikleri sızdırıldı. Peki cihaz kullanıcılara neler sunacak? İşte beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra özellikleri...
İddia Edilen Samsung Galaxy S26 Ultra Özellikleri
Önümüzdeki yıl tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra, yakın zamanda tasarım sızıntısıyla gündeme geldi. Şimdi ise cihazın teknik detayları netleşmeye başladı. Gelen bilgilere göre S26 Ultra, ısıyı daha verimli dağıtmak için selefine göre daha büyük bir buhar odasıyla gelecek. Performans tarafında ise kullanıcıları 16 GB’a kadar RAM ve 256 GB, 512 GB, 1 TB depolama seçenekleri bekliyor.
Kamera tarafında 200 MP ana, 50 MP periskop, 50 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto lenslerden oluşan güçlü bir dörtlü sistem yer alacak. Cihazın kalbinde Samsung’a özel olarak optimize edilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci bulunacak. Bu yonga seti verimlilik ve ısı yönetimi konusunda önemli iyileştirmeler sunacak. Tüm bu donanım, 60W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryayla beslenecek.
Beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra özellikleri:
- Ekran: 6.9 inç M14 QHD+ CoE Dynamic AMOLED, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (bazı bölgelerde Exynos 2600)
- RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Arka Kamera:
- 200 MP (f/1.4) ana kamera
- 50 MP (f/2.9) periskop telefoto – 5x optik zoom
- 50 MP ultra geniş açı
- 12 MP telefoto – 3x optik zoom
- Ön Kamera: 12 MP
- Batarya: 5000 mAh
- Şarj: 60W kablolu hızlı şarj
- Yazılım: Android 15 tabanlı One UI 8.5
- Kalınlık: Yaklaşık 7.9 mm
- Renk Seçenekleri: Siyah, Gümüş, Yeşil, Turuncu
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.