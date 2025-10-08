Samsung Galaxy S26 Ultra'nın nasıl bir görünüme sahip olacağı ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldıran bir sızıntı gerçekleşti. Yeni paylaşılan görüntülerle birlikte telefonun hangi renk seçeneklerine sahip olacağının bilgisine ulaşıldı. Kullanıcılar, telefonu son derece şık gösteren üç seçenek arasından seçim yapacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Yeni ortaya çıkan bir görsele göre Samsung Galaxy S26 Ultra, turuncu, kahverengi ve gümüş rengi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak. Ancak konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon piyasaya sürüldüğünde bunlardan çok farklı renk seçenekleri ile karşılaşabileceğimizi belirtmek gerekiyor.

Bu arada güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan OnLeaks, sosyal medya üzerinden Galaxy S26 Ultra'nın bu görüntülerinin yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğine işaret etti ancak en gelişmiş yapay zeka tespit araçlarını kullanmamıza rağmen görselde herhangi bir yapay zeka bulgusuna rastlayamadık.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,9 inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak Galaxy S26 Ultra, Dynamic AMOLED ekranla birlikte gelecek. Bu da cihazın renkleri daha canlı bir şekilde göstereceği anlamına geliyor. Bunun yanı sıra telefonun gücünü çoğu ülkede Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alırken bazı bölgelerde ise Exynos 2600 işlemcisinden alacağı söyleniyor.

Galaxy S26 Ultra, Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile çalışacak. 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçeneği sunacağı iddia edilen cihazın arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde 5x telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak.

Yedi yıl boyunca yazılım güncellemesi sunacağı belirtilen telefon, 5000 mAh batarya kapasitesi ve 60W hızlı şarj desteği sunacak. Samsung Galaxy S25 serisinin Ultra modelinde ise 45W hızlı şarj desteği mevcuttu. Bu özellik sayesinde cihazı şarj etmek için uzun bir süre beklemek zorunda kalmayacaksınız.