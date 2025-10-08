iPhone 17 Pro'ya Benzeyen Ucuz Android Telefon Geliyor!

HMD, Pulse Pro'yu piyasaya sürdükten sonra gözler Pulse 2 Pro'ya çevrilmişti. Yeni bir sızıntıyla birlikte telefonun tasarımı ortaya çıktı. Sızdırılan görüntüye bakıldığında ise yeni Android telefonun kamera tasarımı bakımından iPhone 17 Pro ile büyük bir benzerlik taşıdığı görüldü.

HMD Pulse 2 Pro'nun Tasarımı nasıl Olacak?

Yeni ortaya çıkan görüntüye göre HMD Pulse 2 Pro'nun arka kamera modülü tasarımı, iPhone 17 Pro'ya benzeyecek. Telefonun arka tarafında büyük boyutlu dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü yer alacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Kameralar dikey olarak konumlanacak.

HMD Pulse 2 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Çözünürlük: 720 x 1612 piksel

720 x 1612 piksel Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T7250 (12 nm)

Unisoc T7250 (12 nm) RAM Seçenekleri: 6 GB ve 8 GB

6 GB ve 8 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Ana Kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik kamerası, 2 MP makro kamera

50 MP ana kamera, 2 MP derinlik kamerası, 2 MP makro kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Hızlı Şarj: 20W

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak HMD Pulse 2 Pro, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun 20W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia edildi. Yüksek yenileme hızı sayesinde menüler arası geçiş gibi hareketler bir hayli akıcı olacak.

Telefon, gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide ise iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Geçtiğimiz yıl tanıtılan HMD Pulse serisinin Pro modelinde ise Unisoc T606 işlemcisi kullanılmıştı.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte geleceği söylenen HMD Pulse 2 Pro'da 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri olacak. Kullanıcılar, telefonunda ne kadar uygulama ve dosya barındıracağına bağlı olarak uygun depolama alanını seçebilecek.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera olacak. Cihaz ayrıca 20W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

HMD Pulse 2 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Pulse 2 Pro'nun 185 euro (8 bin 979 TL) civarında bir fiyat etiketi ile satışa sunulması bekleniyor ancak bununla ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor. Bununla birlikte telefonun yeşil, siyah ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geleceğini belirtelim.