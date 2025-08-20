Samsung Telefonlarda En Çok İndirilen Uygulamalar Açıklandı!

Samsung telefonlarda Google Play Store'a ek olarak şirketin kendi uygulama mağazası Galaxy Store'da yer alıyor. Galaxy Store’da en çok indirilen uygulamaların sıralaması ilk kez paylaşıldı. Paylaşılan liste 1 Haziran – 12 Ağustos 2025 tarihleri arasında ABD’deki Galaxy kullanıcılarının en çok tercih ettiği uygulamaları ortaya koyuyor.

Listenin zirvesinde şirketin ücretsiz ve reklam destekli yayın hizmeti olan Samsung TV Plus yer aldı. Birçok Galaxy telefona ön yüklü gelen servis, ABD'de popülerliğini artırıyor. İkinci sırada Spotify yer alırken üçüncü sıraya ilginç bir şekilde Microsoft Outlook yerleşti.

Eğlence uygulamaları Galaxy Store’daki hareketliliğin büyük bölümünü oluşturuyor. TikTok, Netflix ve SiriusXM ilk 10’da kendine yer bulurken; mobil oyunlar da listeye damgasını vuruyor. The Walking Dead: Survivors, Klondike Adventures ve Left to Survive gibi yapımlar indirilen oyunlar arasında öne çıktı.

Ayrıca yapay zekâ destekli arama uygulaması Perplexity de ilk 10’a girmeyi başardı.

Samsung Galaxy Store: ABD’de En Çok İndirilen Uygulamalar

Samsung TV Plus Spotify: Music and Podcasts Microsoft Outlook The Walking Dead: Survivors TikTok Klondike Adventures: Farm Game Left to Survive for Samsung Perplexity SiriusXM Netflix

Samsung, önümüzdeki dönemlerde de Galaxy Store indirme verilerini “sezonluk listeler” halinde paylaşacağını açıkladı. Böylece Galaxy kullanıcılarının en çok tercih ettiği uygulamaları düzenli olarak görebileceğiz.

Ancak listenin yalnızca Galaxy Store verilerini kapsadığını, Google Play Store’dan yapılan indirmelerin bu sıralamaya dahil edilmediğini hatırlatmakta fayda var.