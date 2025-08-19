Samsung Açıkladı: İşte Android 16 Güncellemesi Alacak Modeller

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 dağıtım sürecinde bu yıl vites yükseltti. Geçen yıla kıyasla çok daha hızlı ilerleyen şirket, amiral gemilerin ardından uygun fiyatlı modellere de güncellemeyi ulaştırmaya başladı. Pek çok Galaxy kullanıcısı için geri sayım sürerken, Güney Koreli teknoloji devi eylül ayında One UI 8 Beta alacak modellerin listesini açıkladı.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Beta Güncellemesi Alacak Modeller (Eylül 2025)

Samsung, ayın başında Galaxy S24 serisi ile birlikte Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 modellerine Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini sundu. Şirket, önümüzdeki ay ise bu listeyi daha da genişletmeyi planlıyor. Yapılan açıklamaya göre Galaxy S23 serisi ile birlikte Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 başta olmak üzere birçok model güncellemeyi alacak.

Modeller arasında Galaxy A55 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy A38 5G ve Galaxy A35 5G gibi uygun fiyatlı akıllı telefonlar da yer alıyor. Buna göre marka, önümüzdeki ay yoğun mesai yapacak gibi görünüyor. Öte yandan yeni sürümün ilk etapta şirketin ana vatanı Güney Kore ile birlikte ABD, Birleşik Krallık ve Hindistan'da sunulacağını belirtelim. Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde ne zaman çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Eylül 2025'te Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alacak modeller şu şekilde sıralandı:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy A55 5G

Samsung Galaxy A54 5G

Samsung Galaxy A36 5G

Samsung Galaxy A35 5G

Android 16 Tabanlı One UI 8 Beta Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Güncelleme cihazınız için sunulduğunda yükleyebilmek şu adımları takip etmelisiniz:

Telefonunuzda Samsung Members uygulamasını açın. One UI 8 beta banner’ını bulun ve dokunun. Ekrandaki adımları takip ederek beta programına katılın. Ayarlar > Yazılım güncellemeleri > İndir ve yükle bölümüne gidin. Güncellemeyi indirin ve yükleyin.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.