Samsung'dan Ucuz Tablet Geliyor! Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab A11 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda bazı özellikleri ortaya çıkan Galaxy Tab A11'in görüntüsü sızdırıldı. Bununla birlikte bütçe dostu Android tabletin nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Tablet, önceki modele benzer bir tasarımla gelecek.

Samsung Galaxy Tab A11'in Yeni Görüntüsü Sızdırıldı

Uzun süredir merakla beklenen Samsung Galaxy Tab A11'in yeni bir görüntüsü paylaşıldı. Görsele baktığımızda tabletin tıpkı Samsung Galaxy Tab A9 gibi yalnızca bir adet kamera ile geleceğini görüyoruz. Arka yüzeyde ayrıca Samsung logosu da bulunacak.

Çok şık bir görünüme sahip olan tabletin gümüş, koyu mavi ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunması bekleniyor. Sızdırılan görüntü, gümüş renk seçeneğinin nasıl göründüğüne dair bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Samsung Galaxy Tab A11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre tablet gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Galaxy Tab A9'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

8,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy Tab A11, LCD ekran üzerinde 800 x 1340 piksel çözünürlük sunabilir. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunabilir.

Tabletin 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği olabilir. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçeneklerini görebiliriz. Stereo hoparlörler ile gelecek tablette IP54 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, tabletin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Tablette ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve GPS desteği yer alacak.

Samsung Galaxy Tab A11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Tab A11'in 150 dolardan (6.205 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bütçe dostu cihazın eylül veya ekim ayında Hindistan'da tanıtılacağı iddia edildi. Tabletin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belli değil.

Fiyata dair henüz resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim. Şu anda Galaxy Tab A9'un 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 3 bin 850 TL civarında, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 4 bin 890 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.