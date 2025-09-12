Sony'den 120Hz OLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefon! 8 GB RAM'i Var

Sony Xperia 10 VII tanıtıldı. Tanıtımal birlikte telefonun tüm özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu. Önceki Xperia modellerinden farklı bir tasarıma sahip olan bütçe dostu Android telefon 120Hz yenileme hızı, 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 GB RAM dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Sony Xperia 10 VII Özellikleri

6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Sony Xperia 10 VII, OLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.153 x 72 x 8,3 mm boyutlarındaki telefon Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefonda Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi ve Adreno 710 GPU bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Sony Xperia 1 VII'de Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Android 15 işletim sistemi ile birlikte gelen telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı microSD desteğ sayesinde 2 TB'a kadar artırılabiliyor. Sony'nin yeni telefonu dört büyük Android güncellemesi ve altı yıl boyunca güvenlik güncellemesi alacak.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Ultrasonik parmak izi sensörüne sahip telefonda IP65/68 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda ayrıca Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, çift SIM ve NFC desteği de bulunuyor.

Sony Xperia 10 VII Fiyatı

Sony'nin yeni bütçe dostu telefonu Xperia 10 VII için 449 euro (21.792 TL) fiyat etiketi belirlendi. 168 gram ağırlığındaki telefon beyaz, turkuaz ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuyor.