One UI 6.1 Güncellemesi Popüler Samsung Modeli için Yayında!
Galaxy Tab A9+ modeli Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesini aldı. İşte ayrıntılar!
Güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden Samsung, yıl sonu gelmesi beklenen Android 15 öncesi dağıtım çalışmalarını sonlandırmak istiyor. Güney Koreli üretici şu sıralar One UI 6.1 güncellemesini uyumlu modeller için kullanıma sunarken, kısa bir süre önce popüler bir model için daha benzer bir karar aldı.
Bilindiği üzere ilk olarak Galaxy S24 serisinde kullanılan Galaxy AI yapay zeka özellikleri One UI 6.1 güncellemesiyle birlikte artık daha fazla cihazda kullanılabiliyor. Peki şirketin en yeni güncellemesini alan son model hangisi? İşte ayrıntılar!
One UI 6.1 Güncellemesi Galaxy Tab A9+ için Yayında
Geçtiğimiz yıl satışa çıkan Galaxy Tab A9+ modeli Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesini aldı. Yeni sürüm, X216BXXU2CXF1 yapı numarasıyla gelirken, Avrupa ve Hindistan dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kullanıma sunuldu.
Kullanıcılar güncellemeyi yüklemeleri halinde tamı tamına 45 güvenlik sorununu ortadan kaldıran Mayıs 2024 Google güvenlik yamasını da alacaklar. Bununla birlikte güncellemeyi cihazınıza yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip edebilirsiniz.
Bunun dışında önümüzdeki aylarda tanıtılacak One UI 7 güncellemesini alması beklenen Samsung cihazları şöyle;
Galaxy S serisi
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21+
- Galaxy S21
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8+
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab Active 5
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE)
- Galaxy A15 (5G)
- Galaxy A14 (LTE)
- Galaxy A14 (5G)
- Galaxy A05s
Galaxy M serisi
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Galaxy Xcover serisi
- Galaxy Xcover 7
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