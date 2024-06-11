One UI 6.1 Güncellemesi Popüler Samsung Modeli için Yayında!

Güncelleme konusunda en hareketli şirketlerden Samsung, yıl sonu gelmesi beklenen Android 15 öncesi dağıtım çalışmalarını sonlandırmak istiyor. Güney Koreli üretici şu sıralar One UI 6.1 güncellemesini uyumlu modeller için kullanıma sunarken, kısa bir süre önce popüler bir model için daha benzer bir karar aldı.

Bilindiği üzere ilk olarak Galaxy S24 serisinde kullanılan Galaxy AI yapay zeka özellikleri One UI 6.1 güncellemesiyle birlikte artık daha fazla cihazda kullanılabiliyor. Peki şirketin en yeni güncellemesini alan son model hangisi? İşte ayrıntılar!

One UI 6.1 Güncellemesi Galaxy Tab A9+ için Yayında

Geçtiğimiz yıl satışa çıkan Galaxy Tab A9+ modeli Android 14 tabanlı One UI 6.1 güncellemesini aldı. Yeni sürüm, X216BXXU2CXF1 yapı numarasıyla gelirken, Avrupa ve Hindistan dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kullanıma sunuldu.

Kullanıcılar güncellemeyi yüklemeleri halinde tamı tamına 45 güvenlik sorununu ortadan kaldıran Mayıs 2024 Google güvenlik yamasını da alacaklar. Bununla birlikte güncellemeyi cihazınıza yüklemek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını takip edebilirsiniz.

Bunun dışında önümüzdeki aylarda tanıtılacak One UI 7 güncellemesini alması beklenen Samsung cihazları şöyle;

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab Active 5

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE)

Galaxy A15 (5G)

Galaxy A14 (LTE)

Galaxy A14 (5G)

Galaxy A05s

Galaxy M serisi

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover 7

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