Daha Tanıtımı Yapılmadı: Samsung Galaxy Tab S10 FE ve FE+ Satışa Çıktı!

Samsung ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Bu hususta çok sevilen tablet serisi Galaxy TAB S için 2 yeni modeli daha piyasaya sürdü. Yakın bir tarihte tanıtılması beklenen modeller Avustralyalı bir perakendeci tarafından internette satışa sunuldu. Böylece yeni tabletin özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Peki yeni Samsung Galaxy Tab S10 FE ve FE+ neler sunuyor? İşte detaylar...

Samsung Galaxy Tab S10 FE ve FE+ Satışa Çıktı!

Samsung henüz resmi olarak Tab S10 FE ve FE+ modellerini duyurmamış olsa da dünyanın bir yerinde bir perakendeci tarafından satışa çıktı. İlk etapta pek çok kişi bu ürünleri replika sandı ama değil bunlar gerçek S10 FE ve FE+. Avustralyalı perakendeci Hartlauer tarafından çevrim içi olarak satışa sunulan modeller sırasıyla 679 ve 749 euro fiyat etiketlerine sahip.

Resmi fiyatlar birebir aynı olur mu sorusuna evet yanıtını veremesekte aşağı yukarı bu şekilde olacağını söyleyebiliriz. Ayrıca ön sipariş veren müşterilere özel Hartlauer tarafından Smart Book Cover hediye edileceği bildiriliyor. Cihazların teknik özelliklerine gelirsek Tab S10 FE 10.9 inç ekran boyutuna sahip. Samsung Exynos 1580 işlemcisine sahip olan model 8 GB RAM kapasitesine sahip. Ayrıca 128 GB depolamaya sahip olan tablet microSD kart desteği ile 2 TB hafızaya kadar çıkabiliyor.

Tab S10 FE+ tarafındaysa işlemci aynı. FE+ modeli de Samsung Exynos 1580 işlemcisine sahip. Bunun yanında 12 GB RAM ve 13.1 inç ekran boyutuna sahip olacak. FE modelinde de FE+ modelinde de 90 Hz ekran tazeleme hızı standart olarak sunulmakta. Cihazların karşılaştırmalı teknik veri tablosu ise şu şekilde:

Özellik Galaxy Tab S10 FE+ Galaxy Tab S10 FE

Ekran 13,1” WQXGA+ LCD, 90 Hz 10,9” WUXGA+ LCD, 90 Hz

İşlemci Samsung Exynos 1580 (4nm, Octa-Core) Samsung Exynos 1580 (4nm, Octa-Core)

Arka Kamera 13 MP, AF, LED flaş 13 MP, AF, LED flaş

Ön Kamera 12 MP, 120° ultra geniş açılı 12 MP, 120° ultra geniş açılı

Ses Çift hoparlör, Dolby Atmos® Çift hoparlör, Dolby Atmos®

Depolama 128 GB (2 TB’a kadar microSD desteği) 128 GB (2 TB’a kadar microSD desteği)

Batarya 10.090 mAh, 45W hızlı şarj 8.000 mAh, 45W hızlı şarj

Su ve Toz Direnci IP68 sertifikalı IP68 sertifikalı

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