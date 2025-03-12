Uygun Fiyatlı Samsung Tabletin Detayları Belli Oldu!

Günümüz teknoloji dünyasında ana odak noktası amiral gemisi cihazlar olsa da uygun fiyatlı seçeneklerde kullanıcılar için kritik öneme sahip. Performans testi denildiğinde ilk akla gelen yazılımlardan Geekbench yakında tanıtılacak olan Samsung Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ hakkında önemli bir detayı gün yüzüne çıkardı.

Galaxy Tab S10 FE Performans Testi Sızdırıldı!

Her iki tabletin şu anda yalnızca Galaxy A56'de kullanılan Exynos 1580 işlemciden güç alacağını öğrenmiş olduk. 2023 yılında piyasaya sürülen Tab S9 FE ve Tab S9 FE modellerine güç veren Exynos 1380 ile kıyasladığımızda büyük bir performans artışı sunulmuş olacak.

Samsung SM-X520 model numarası ile kayıtlara geçen tabletin 8 GB RAM'e sahip olduğunu görüyoruz. Samsung'un başlangıç modelinde RAM kapasitesini 6 GB'dan 8 GB'a çıkarması sevindirici bir gelişme. 128 GB depolama ile gelecek olan tabletleri 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama ile satın alabileceksiniz.

Tek çekirdek testinden 1349 çoklu çekirdek testinden ise 3882 puan alındığını görüyoruz. Bu sonuçlar aynı işlemciyi paylaşan Galaxy A56 ile neredeyse birebir aynı. Bu kapsamda Tab S9 FE'ye kıyasla yüzde 32'lik bir performans artışı sunulmuş olacak.

En önemli yükseltmelerden birisi de GPU tarafında karşımıza çıkacak. Tab S9 FE ailesine güç veren Exynos 1380'de ARM Mali-G68 MP5 grafik birimi bulunuyor. Exynos 1580 ise RDNA 3 tabanlı Xclipse 540 grafik birimi ile karşımıza çıkıyor.