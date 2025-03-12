Şarj Aleti Taşımaya Gerek Yok: Şarjı En Uzun Giden Samsung Modelleri!

Samsung şarj süresi konusunda kullanıcılarından gelen geri dönütleri dikkate alarak en son model akıllı telefonlarında pil konusuna büyük bir yatırım yaptı. Bu konuda çeşitli gelişmeler kaydeden marka pek çok akıllı telefon modelinde ya batarya kapasitesini arttırdı ya da içerisindeki yazılımı optimum şarj süresine göre düzenleyerek en fazla verimi almayı hedefledi. Bizde sizler için şarjı en uzun giden Samsung modellerini listeledik. İşte detaylar...

Şarjı En Uzun Süre Giden Samsung Modelleri! (Mart 2025)

Samsung Galaxy S23 Ultra : 142 puan

: 142 puan Samsung Galaxy A15 LTE : 137 puan

: 137 puan Samsung Galaxy M51 : 136 puan

: 136 puan Samsung Galaxy S23+ : 134 puan

: 134 puan Samsung Galaxy A72 : 130 puan

: 130 puan Samsung Galaxy S24 Ultra : 130 puan

: 130 puan Samsung Galaxy A34 5G : 129 puan

: 129 puan Samsung Galaxy A23 5G : 129 puan

: 129 puan Samsung Galaxy A15 5G : 127 puan

: 127 puan Samsung Galaxy A13 5G : 125 puan

: 125 puan Samsung Galaxy A55 5G : 121 puan

: 121 puan Samsung Galaxy A14 5G : 117 puan

: 117 puan Samsung Galaxy Z Fold5 : 114 puan

: 114 puan Samsung Galaxy A54 5G : 113 puan

: 113 puan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) : 111 puan

: 111 puan Samsung Galaxy S24+ (Exynos) : 109 puan

: 109 puan Samsung Galaxy Z Flip5 : 109 puan

: 109 puan Samsung Galaxy S23 : 109 puan

: 109 puan Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon) : 108 puan

: 108 puan Samsung Galaxy S24 (Exynos): 107 puan

DxOMark tarafından yapılan bir araştırmaya göre Samsung modellerinin batarya performansları test edildi. Bu test sonuçlarına göre şarjı en uzun süre giden Samsung modeli 142 puan ile S23 Ultra oldu. Onu hemen arkasından 137 puan ile Samsung A15 LTE takip ederken S24 Ultra 6. sırada yerini aldı. S25 Ultra'dan bir önceki taht sahibi amiral gemisi listede önceki nesil S23 Ultra ile rekabet edemedi.

Samsung Galaxy S25 Ultra ve S25 ailesi ise listede yer almadı. Zira cihazların henüz batarya testleri tamamlanmadı. Nisan ayında yayınlanacak liste ile S25 ailesinin de akibetinin belli olması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla içerik için Tamindir sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.