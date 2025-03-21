Samsung Galaxy Tab S10 FE Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Uzun süredir merakla beklenen Samsung Galaxy Tab S10 FE isimli bütçe dostu tablet modeli Geekbench testinde ortaya çıktı. Test sonuçları tabletin hem performansını hem de bazı özelliklerini gözler önüne serdi.

Samsung Galaxy Tab S10 FE Geekbench Testinde Kaç Puan Aldı?

Yakında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Tab S10 FE isimli tablet Geekbench'te göründü. SM-X526B model numarasına sahip olan tablet tek çekirdek testinde 1.015 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.540 puan aldı.

Geekbench testinde tabletin 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Cihazın RAM tarafında 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunması bekleniyor. Geekbench testine göre Android 15 ile beraber gelecek tablette Exynos 1580 işlemcisi yer alacak.

Geçtiğimiz günlerde söz konusu tablete dair bazı sızıntılar yaşanmıştı. Sızıntıya göre 8.000 mAh batarya kapsitesine sahip tablet 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. IP68 sertifikası, tabletin belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

10,9 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy Tab S10 FE, IPS LCD ekran üzerinde 1440 x 2304 piksel çözünürlük sunacak. Galaxy Tab S10 FE+ ise 13,1 inç büyüklüğünde olacak ve 1800 x 2880 piksel çözünürlük sunacak.