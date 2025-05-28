Samsung'un Bütçe Dostu Tableti Performans Testinde! İşlemcisi Şaşırttı

Uygun fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen Samsung Galaxy S10 Lite Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte yeni tabletin hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy S10 Lite Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SM-X406B model numarasına sahip Galaxy Tab S10 Lite modeli tek çekirdek testinde 782 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2 bin 637 puana ulaştı. Geekbench testinde tabletin 6 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Tablet gücünü Exynos 1380 işlemcisinden alacak. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

Söz konusu işlemci 2023 yılında tanıtılan Samsung Galaxy A54, 2024 yılında duyurulan Samsung Galaxy A35, 2023'te satışa sunulan Samsung Galaxy Tab S9 FE ve daha birçok cihazda tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelmesi beklenen cihazda Mali-G68 GPU yer alacak. Cihazın Wi-Fi ve Wi-Fi + LTE sürümlerine sahip olacağı söyleniyor. Galaxy Tab S10 Lite'ın 2025 yılının sonuna doğru tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.