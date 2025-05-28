Samsung Galaxy Z Fold 7 Performans Testinde! İşlemcisi Çok Güçlü

Samsung Galaxy Z Fold 7 modeli ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Yeni katlanabilir telefon Galaxy Z Fold 7 bu kez Geekbench testinde ortaya çıktı. Bunnula birlikte telefonun hem sergilediği performans hem de bazı özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SM-F966N model numarasına sahip Galaxy Z Fold 7 modeli tek çekirdek testinde 2 bin 617 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 369 puan aldı. Geekbench testinde telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Galaxy Z Fold 7 gücünü Snapdragon 8 Elite for Galaxy işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

Adreno 830 GPU'ya sahip telefon Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Fold 7 modeli 8,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. İkinci ekranın ise 6,5 inç büyüklüğünde olacağı söyleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 6 isimli telefonun ekranı 7,6 inç, ikinci ekranı ise 6,3 inç büyüklüğünde olduğunu belirtelim. Serinin yeni modelinde 4.400 mAh batarya kapasitesinin yer alması bekleniyor.