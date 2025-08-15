Bu Tablet Çok Güçlü: Galaxy Tab S11 Ultra'nın Özellikleri Sızdırıldı

Çok sayıda kişi tarafından uzun süredir merakla beklenen Samsung Galaxy Tab S11 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre tablet yüksek yenileme hızı, çok güçlü işlemci devasa batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

14,6 inç ekran büyüklüğüne sahip Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Dört adet hoparlörün yer alacağı tablet yalnızca 5,1 mm kalınlığında olacak.

Tablet gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek tablet 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek yer alacak. 11600 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Galaxy Tab S11 Ultra'nın arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Samsung'un yeni tableti IP68 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, tabletin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Tablette ayrıca Wi-Fi 7 ve kalem desteği de bulunacak.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Tab S11 Ultra eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.