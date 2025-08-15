A101 108 MP Kameralı Çok Ucuz Telefon Satıyor! 8 GB RAM'e Sahip

A101 bu hafta uygun fiyatlı Redmi 13, Samsung Galaxy A16, Philips kablosuz klavye mouse seti, Baseus güvenlik kamerası, Xiaomi taşınabilir bluetooth hoparlör, Philips 50 inç 4K QLED akıllı televizyon ve Awox 75 inç uydu alıcılı 4K LED akıllı televizyon saıtlıyor.

A101'de Satılan Redmi 13 ve Galaxy A16'nın Fiyatı

A101'de Redmi 13'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 799 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun arka tarafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Gücünü MediaTek Helio G91-Ultra işlemcisinden alan telefonda 5030 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. 6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor.

Samsung Galaxy A16'nın 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 399 TL fiyata satılıyor. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

Gücünü Mediatek Helio G99 işlemcisinden alan telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 12 bin 999 TL fiyata sahip Toshiba 43 inç 4K LED akıllı televizyon, 28 bin 999 TL fiyatlı Awox 75 inç uydu alıcılı 4K LED akıllı televizyon ve 25 bin 999 TL fiyata sahip Philips 50 inç 4K QLED akıllı televizyon yer alıyor.

Bu hafta ayrıca 899 TL fiyata sahip Philips kablosuz klavye mouse seti, 899 TL fiyatlı Xiaomi taşınabilir bluetooth hoparlör ve 899 TL fiyata sahip Baseus Wi-Fi güvenlik kamerası da satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

