Samsung, Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesini Durdurdu!

Samsung, en yeni mobil işletim sistemi Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini cihazlarına getirmeye devam ediyor. Yılın başında piyasaya sürülen Galaxy S25 serisi güncellemeyi çoktan alırken sıradaki hedef Galaxy S23 serisiydi. Ancak eylül sonunda başlayan dağıtım kısa süre önce beklenmedik şekilde durduruldu. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S23 Serisi İçin Android 16 Tabanlı One UI 8 Dağıtımı Durduruldu

Kaynağa göre kademeli olarak dağıtılan One UI 8 güncellemesi, geçtiğimiz saatlerde aniden durduruldu. Buna göre güncellemeyi hâlâ almayan Galaxy S23 kullanıcıları, bir süre daha beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor. Dağıtımın durdurulma nedeni hakkında Samsung cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Şu ana kadar yeni sürümü yükleyen kullanıcılar tarafından da cihaz performansını etkileyecek büyük bir hata veya sistemsel bir sorun rapor edilmedi.

Her ne kadar kullanıcılar tarafından herhangi bir sorun bildirilmemiş olsa da Samsung’un iç testlerinde tespit edilen olası bir yazılım hatası nedeniyle güncelleme dağıtımını geçici olarak durdurduğu düşünülüyor. Şirketin geçmişte de benzer durumlarda hızlı davrandığı ve sorunu kısa sürede giderdiği biliniyor. Bu nedenle dağıtımın yakın zamanda devam etmesi bekleniyor. Güney Koreli firmanın kısa süre içinde bir bilgilendirme yapması muhtemel.

Android 16 Tabanlı One UI 8 Güncellemesi Alan/Alacak Samsung Modelleri

Galaxy S Serisi:

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy Tablet Serisi:

Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Galaxy A Serisi:

Galaxy A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Katlanabilir Modeller:

Galaxy Z Flip 6, Fold 6

Galaxy Z Fold 5, Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Flip 4

Diğer Modeller:

Galaxy M36, M35

Galaxy F34, F15

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini aldınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.