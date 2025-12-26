Samsung'un Telefonlarına iPhone'larda Kullanılan OLED Ekran Geliyor

Dünyanın en büyük panel üreticilerinden biri olan Samsung, sürpriz bir gelişme ile gündeme geldi. Buna göre şirket, Galaxy S serisinde kullanacağı ekran panellerini iPhone'lar için de üretim yapan Çinli üretici BOE'den almayı planlıyor.

Samsung Galaxy S Serisi Modellerinde BOE'nin OLED Ekranlarını Kullanabilir

Samsung kuşkusuz dünyanın en büyük ama en karmaşık şirketlerinden biri. Güney Kore merkezli teknoloji devinin bünyesinde pek çok farklı şirket var. Batarya üreten Samsung DSI, ekran üreten Samsung Display ve akıllı telefon üreten Samsung Mobile gibi.

Bu durum şirkete pek çok rakibinde olmayan bir avantaj sağlıyor. Samsung, bir telefon ürettiğinde neredeyse her parçayı kendi kardeş şirketlerinden temin ediyo. Ancak bunun gerçekten de "kardeşçe" olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Her bir şirket kendi yönetim kuruluna, kurallarına, mali tablolarına sahip. Yani özünde çatı şirket Samsung Electronics'e bağlı olsalar da kendi kararlarını almakta özgürler. Bu doğrultuda Samsung'un akıllı telefon departmanı, ekran departmanında parça almak için parasını ödemek zorunda.

Bu karmaşık ama bir o kadar da ilginç düzen uzun zamandır devam ederken, Samsung'un süpriz hamlesi işleri değiştirdi. Buna göre şirket, yeni Galaxy S modellerinde ekranlarını kendi bünyesindeki Samsung Display'den değil, iPhone'lar için de üretim yapan Çinli şirket BOE'den alacak.

İki şirketin yetkilierinin bir araya geldiği ve konuyla ilgili anlaşmaya yakın oldukları söyleniyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, Samsung Galaxy S modellerinde kullandığı Dynamic AMOLED ekranları Apple'ın iPhone'larında kullandığı BOE OLED ekranlar ile değiştirecek.

Samsung'un kararının arkasındaki temel neden ise maliyet. Bir şekilde Galaxy S modellerinde kullanılacak ekranları Çin'den almak, şirketin kendi üretimi ekranları kullanmaktan daha malieytli.

Ancak iPhone'lardaki OLED'lerin en az Samsung'un Dynamic AMOLED'ler kadar güzel odluğunu düşünürsek kullanıcı açısından değişen bir şey olmayacaktır. Şirketiin yaptığı bu tasarrufun fiyatlara yansıması ise beklenmiyor.