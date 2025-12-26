Sizi Sürekli Güldürecek Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Oynayın

Eğlenceli platform oyunlarını seviyorsanız kesinlikle kaçırmamanız gerkeen bir oyun bedava oldu. Son derece ilginç bir konu ve oynanışa sahip olan Caveman World: Mountains of Unga Boonga, ücretsiz olarak alınabilir hâle geldi. Ne var ki süre dolayısıyla bu oyunu almak için biraz acele etmeniz gerekiyor.

Caveman World: Mountains of Unga Boonga Ücretsiz Hâle Geldi

Caveman World: Mountains of Unga Boonga, Steam'de ücretsiz oldu. Oyun normalde 1.49 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da şimdi kütüphanenize eklerseniz 63 TL tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor. Bu fırsat, 30 Aralık saat 10'da sona erecek. Belirtilen tarihten önce oyunu eğer Steam kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizde kalır ve dilediğiniz zaman oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Caveman World: Mountains of Unga Boonga Nasıl Bir Oyun?

Caveman World: Mountains of Unga Boonga, mamut, dinozor ve çok daha fazlasını içeren bir dünyada geçiyor. 2.5 boyutlu bu oyunda bir mağara adamını yönetiyorsunuz. Oyunun pek çok zorlayıcı bölümü bulunuyor. Sizin amacınız ise önünüze çıkan bütün engelleri aşıp diğer bölüme geçmek.

Oyun genel olarak oldukça basit görünüyor fakat karakterlerin bakışları da dahil olmak üzere pek çok unsurla gülmenize olanak tanıyor. Düşmanların, engellerin ve tuzakların her yeni bölümde daha da zorlaşması, oyuna farklı bir dokunuş katıyor ve bu da daha da çok eğlenmenizi sağlıyor.

Caveman World: Mountains of Unga Boonga Minimum Sistem Gereksinimleri