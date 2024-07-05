Samsung'un Yeni 'Galaxy Unpacked' Etkinliğinden Tanıtım Videosu Geldi! (Video)

Samsung her yıl gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde yeni telefonlarına ve aksesuarlarına yer veriyor. Bu yılki tanıtım da uzun süredir bekleniyordu ve şirket etkinliğe dair ilk tanıtım videosunu yayınladı.

Bu yılki Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 ve Galaxy Buds 3 Pro'nun tanıtılması bekleniyor.

Samsung Galaxy Unpacked Yeni Tanıtım Videosu

Şirket dünya çapında dijital reklam panoları başta olmak üzere etkinliğin reklamını yapmaya devam ediyor ve şimdi de Galaxy AI ile "Hikâyeni Dünyaya Aç" konulu yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

Samsung etkinliğe dair yayınladığı yeni videoda birçok farklı insana yer veriyor ve yepyeni bir dünyanın yolda olduğunu anlatıyor. Samsung aynı zamanda yeni tanıtımda yeni teknolojileri kucaklaması için tüm dünyaya kapı araladığının altını çiziyor.

Samsung'un merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliği 10 Temmuz'da TSİ 16.00'da gerçekleşecek.

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