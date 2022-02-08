Samsung Galaxy Watch 4 Serisi Yeni Güncellemeye Kavuştu!

Teknoloji devi Samsung, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic için 10 Şubat 2022 tarihinde yeni bir güncelleme yayınlayacağını duyurdu. Güncellemenin önümüzdeki dönemde Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Samsung bu güncellemeyle kullanıcıların sağlık ve zindelik hedeflerine ulaşmasına ve kişisel stilini yansıtmasına yardımcı olacak. İşte detaylar!

Samsung Galaxy Watch 4 Serisi Artık Daha Akıllı

Kullanıcılara sunulan yeni iyileştirmeler arasında bisikletçi veya koşucular için gelişmiş ara antrenman, yeni uyku koçluğu programı ve yeni vücut bileşimi bilgileri yer alıyor. Galaxy Watch4 kullanıcıları, teknolojik ve yazılımsal güncellemelerin yanı sıra saat kadranları ve yeni kayış serisiyle kullanıcılar tarzlarını ortaya koymanın yeni yollarını da keşfedebilecek. Galaxy Watch4 serisi için yayınlanan en son güncelleme kullanıcılara sağlık konusunda kaydettiği aşamalara ilişkin daha fazla bilgi sağlıyor.

Samsung Health ise kullanıcıların sağlık durumlarını ve yaklaşımlarını değiştirmelerine yardımcı olmak üzere Chris Hemsworth'un küratörlüğünü yaptığı dijital fitness programı Centr tarafından desteklenen vücut kompozisyonu bilgilerini de sunuyor. Ayrıca Galaxy Watch4 kullanıcıları, 30 günlük ücretsiz deneme üyeliğiyle Centr'ın sunduğu hizmetlere sınırsız erişim sağlayabiliyor.

Yeni güncelleme ile koşucular ve bisikletçilere yönelik yeni bir ‘Ara Hedef’ özelliği de sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar, antrenmanların süresi, mesafe ve set sayısını artık önceden ayarlayabilecek. Galaxy Watch 4, bu özellikle birlikte yüksek yoğunluklu antrenmanlardan oluşan bir serinin arasına konan düşük yoğunluklu antrenmanlarla, kişiselleştirilmiş antrenman seansları hazırlamaya imkan sağlıyor. Böylece her seferinde hem etkili hem de hedefe yönelik bir egzersiz düzeni oluşturulabiliyor.

Samsung tüm bunların dışında kullanıcılara antrenmanlarında daha fazla yardımcı olmak için ‘Adidas Running’ ve ‘Strava’ gibi antrenman alanında önde gelen uygulamalarla işbirliklerini de sürdürüyor. Galaxy Watch 4'ün güçlü uyku izleme özellikleriyle geliştirilen yeni ‘Uyku Koçluğu’ programı ise kullanıcıların daha iyi uyku alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı oluyor. Program, yedi gün boyunca uyku düzenini izleyerek ve ilgili iki uyku araştırmasını tamamlayarak, kullanıcının uyku türünü temsil eden sekiz farklı hayvan sembolünden birini gösteriyor.

Daha sonra kullanıcıları uyku kalitelerini iyileştirmeye teşvik etmek üzere görevler, denetim listeleri, makaleler, meditasyon yönlendirmeleri ve düzenli raporlar gibi içeriklere sahip dört ila beş haftalık bir koçluk programı hazırlıyor. Galaxy Watch 4, kullanıcıların uykuya daldığını algılarken, daha iyi uyku koşulları oluşturmak için evde bulunan Samsung Smart Things özellikli ışıkları da otomatik olarak söndürebiliyor.

2020 yılında ilk olarak piyasaya sürülen Samsung Health Monitor uygulaması Mart ayında 10 pazarda, gelecek dönemde ise Türkiye‘de de kullanıma sunularak, dünya çapında 43 pazara ulaşmış olacak. 2021'de Samsung ve Google, Android cihazlar arasında daha sorunsuz entegrasyon ve çözümler sunmak üzere iş birliklerini geliştirdi. İki şirket, ‘Google Haritalar’, ‘Google Pay’ ve ‘YouTube Music’ dahil ‘Google Play’ aracılığıyla daha fazla sayıda uygulamaya sorunsuz erişim sunan ve ortaklaşa geliştirdikleri Wear OS Powered by Samsung'u piyasaya sundu.

Yakında gelecek yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar, akıllı saatlerinde YouTube Music uygulamasında, Wi-Fi veya kendi internet paketleri üzerinden müzik dinleyebilecek. Bu sayede kullanıcılar, hareket halindeyken telefonlarını yanlarına alma ihtiyacı duymadan en sevdikleri müziklerin keyfini çıkarabilecek. ‘Google Asistan’ da önümüzdeki aylarda Galaxy Watch4 serisinde kullanıma sunulacak. Kullanıcılar hem Bixby hem de Google Asistan'a erişim elde ederek, gelişmiş sesli asistan özelliğiyle farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Kullanıcılar artık Galaxy Watch4 akıllı saatlerine de yükleyerek cihazlar arası deneyimi kutu açılımı aşamasında elde edebilecek. Yeni yazılım güncellemesi, önümüzdeki dönemde Türkiye’de Galaxy Watch4 ve Galaxy Watch 4 Classic akıllı saatlerde kullanılmak üzere Galaxy Wearable uygulaması üzerinden indirilebilecek ve kullanıcılar yeni saat kayışı seçeneklerine de erişebilecekler. Güncelleme, önümüzdeki dönemde Türkiye’de de kullanıcılara sunulacak.

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