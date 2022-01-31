Samsung Galaxy S22 Satın Alacaklara Kötü Haber: Ertelenebilir!

9 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek tanıtımın ardından Samsung Galaxy S22 satın alma hayalleriniz varsa o zaman bu haber biraz canınızı sıkabilir çünkü gelen sızıntılara göre telefon bir aydan fazla bir süre sevkiyat sorunlarıyla cebelleşebilir. Samsung Galaxy S22 satın alacaklara kötü haber. İşte detaylar!

Samsung Galaxy S22 Sevkiyat Sorunları Yaşayabilir

Sızıntı, çalkantılı bir geçmişe sahip olan ancak son aylarda genellikle haklı çıkan Jon Prosser'dan geldi. Prosser, Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus'ın 11 Mart'a kadar mağazalarda satışa sunulamayacağını ve Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 25 Şubat'tan itibaren erkenden erişilebilir olacağını iddia ediyor. Yani Ultra modeli beklediğimizden de erken gelebilir ancak diğer modeller için bu durum söz konusu bile olmayacak.

Görünüşe göre, duyuru gününde ön siparişe açılacağı söylenen tüm modeller için siparişinizi vermek için beklemek zorunda kalmayacaksınız. Bu gecikmenin, yakın zamanda başka bir sızıntıyla bir şekilde örtüşen ve devam eden bir yonga seti sıkıntısı olduğunu bildiğimiz için her durumda inandırıcı olan tedarik zinciri sorunlarından kaynaklandığı düşünülüyor.

Bu telefonlardan birini istediğinizden eminseniz, siparişinizi hemen vermenizde fayda var. Aksi takdirde, telefon için Prosser'ın söylediğinden daha uzun süre beklemeniz muhtemel. Daha erken gelmesi beklenen Samsung Galaxy S22 Ultra'nın teknik detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Samsung Galaxy S22 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,55 inç, 120Hz, 402 ppi

İşlemci: Exynos 2100

RAM: 8 GB

Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP

Ön Kamera: 10 MP

Ağırlık: 195 gram

Batarya: 4500 mAh, 45W hızlı şarj

İddiaya göre 6,55 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Samsung Galaxy S22+ isimli model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 120Hz yenileme hızı sunacak. Ekranın maksimum parlaklık seviyesinin ise 1750 nit olacağı iddia edildi. Birleşik Krallık'ta amiral gemisi modelinin Samsung Exynos 2100 işlemcisi ile birlikte geleceği belirtildi. 195 gram ağırlığındaki akıllı telefonda 8 GB RAM'in yer alacağı ifade edildi. Cihazın birden fazla RAM seçeneğine sahip olması bekleniyor.

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