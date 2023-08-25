Samsung Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition Tanıtıldı

Samsung, Galaxy Watch 6 Classic'in "Astro Edition" olarak adlandırılan yeni bir özel sürümünü tanıttı.

Bu özel sürüm, Samsung'un belirttiğine göre bilim insanlarına ve gezginlere zamanı söylemelerinde ve yollarını bulmalarında yardımcı olan eski bir araç olan usturlaptan esinlenildi.

Bu, MENA bölgesi (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) için ilk özel sürüm Galaxy Watch olacak.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition Hangi Pazarlarda Satışa Çıkacak?

Samsung Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition yalnızca 47mm boyutunda mevcut olup "Siyah Astro" çerçeve, ek bir kumaş kayışa, Astro Edition koleksiyon parçalarına ve elbette özel yazılım özellikleri ve saat kadranlarına sahip.

Samsung Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition, BAE, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan, Irak, Mısır, Ürdün, Türkiye ve Fas dâhil olmak üzere birçok MENA pazarında satışa sunulacak.

Galaxy Watch 6 Classic Astro Edition bugünden itibaren Samsung web sitesi üzerinden satışa sunulacak, daha sonra açıklanacak.