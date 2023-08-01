Samsung Galaxy Watch 6 Serisi Türkiye'de Ön Siparişe Sunuldu

Samsung, kişiselleştirilmiş sağlık rehberliği, amaca yönelik tasarımlar ve gelişmiş bir mobil deneyim sunan yeni Galaxy Watch 6 Serisi'ni Türkiye'de satışa sundu. Ürünler, avantajlı kampanyalarla çeşitli kanallar üzerinden satın alınabiliyor.

Müşteriler, satış kanalına bağlı olarak eski ürünleri için 1.500 TL'ye varan ek değişim desteği, 500 TL'lik hediye çeki, tarife desteği ve kumaş kordon hediyesi gibi farklı avantajlardan yararlanabiliyor.

Galaxy Watch 6 ve Galaxy Watch 6 Classic modellerinden oluşan Galaxy Watch 6 Serisi, teknoloji ile rahat ve sağlıklı bir yaşam tarzı arayan tüketicilere hitap ediyor.

Daha İnce Çerçeve, Daha Büyük ve Daha Canlı Ekran

Galaxy Watch 6 Serisi, daha ince bir çerçeveye ve daha büyük ve canlı bir ekrana sahip ve daha kompakt bir tasarımla dikkat çekiyor.

Daha interaktif bir kullanıcı arayüzü sunan ve bütünsel sağlık özelliklerini güçlü bir performansla şık bir tasarımda birleştiren saat, teknoloji meraklısı tüketicilere hitap ediyor.

Galaxy Watch 6 Serisi şu andan itibaren, 6.499 TL'den başlayan fiyat etiketiyle 4 Ağustos'a kadar ön sipariş verilebilir durumda.

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