Uyku Apnesi ve Diyabet Düşmanı: Samsung Galaxy Watch 7 Tanıtıldı

Samsung, bugün düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde en yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Tanıtımda dikkatleri üzerine çeken ürünlerden biri de uyku apnesi tespiti ve diyabet kontrolü yapabilen Galaxy Watch 7 oldu. Peki şirketin yeni akıllı saati kullanıcılara neler sunuyor? İşte Galaxy Watch 7 özellikleri ve fiyatı!

Galaxy Watch 7 Özellikleri ve Fiyatı

Galaxy Watch 7, tasarımsal açıdan selefine büyük ölçüde benzerlik gösterse de yetenekleriyle ondan kolayca ayrıldığını söylemek mümkün. Akıllı saat, 40 ve 44 mm boyutlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor ve çizilmelere karşı dayanıklı safir kristal bir ekrana ev sahipliği yapıyor.

Şirketin yeni akıllı saatinin en çok öne çıktığı unsurlardan birisi de sağlık özellikleri diyebiliriz. Zira, yeni modelde orta ila şiddetli uyku apnesine sahip olup olmadığınızı tespit eden ve diyabetinizi kontrol altına alan birçok teknoloji mevcut.

Kategori Galaxy Watch 7 40mm Galaxy Watch 7 44mm Ekran 1,3 inç Süper AMOLED, 432 x 432 çözünürlük, safir kristal 1,5 inç Süper AMOLED, 480 x 480 çözünürlük, safir kristal İşlemci Exynos W1000 Exynos W1000 RAM 2GB 2GB Depolama 32 GB 32 GB Boyut 40,4x40,4x9,7 mm* 44,4x44,4x9,7 mm* Ağırlık 28.8g 33.8g Renk Yeşil, Krem Yeşil, Gümüş Pil 300mAh 425mAh Şarj Yetenekleri Hızlı şarj (WPC tabanlı kablosuz) Hızlı şarj (WPC tabanlı kablosuz) Yazılım One UI Watch 6 One UI Watch 6 İletişim NFC, Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 2,4 GHz ve 5 GHz NFC, Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 2,4 GHz ve 5 GHz Sensörler Samsung BioActive Sensör (Optik Biyosinyal sensörü + Elektrikli Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), Sıcaklık Sensörü, İvme Ölçer, Barometre, Jiroskop Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Işık Sensörü Samsung BioActive Sensör (Optik Biyosinyal sensörü + Elektrikli Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), Sıcaklık Sensörü, İvme Ölçer, Barometre, Jiroskop Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Işık Sensörü Su ve toza dayanıklılık 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H Fiyat 9 bin 999 TL 10 bin 999 TL