Uyku Apnesi ve Diyabet Düşmanı: Samsung Galaxy Watch 7 Tanıtıldı
Samsung, bugün düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 7 modelini tanıttı!
Samsung, bugün düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde en yeni ürünlerini görücüye çıkardı. Tanıtımda dikkatleri üzerine çeken ürünlerden biri de uyku apnesi tespiti ve diyabet kontrolü yapabilen Galaxy Watch 7 oldu. Peki şirketin yeni akıllı saati kullanıcılara neler sunuyor? İşte Galaxy Watch 7 özellikleri ve fiyatı!
Galaxy Watch 7 Özellikleri ve Fiyatı
Galaxy Watch 7, tasarımsal açıdan selefine büyük ölçüde benzerlik gösterse de yetenekleriyle ondan kolayca ayrıldığını söylemek mümkün. Akıllı saat, 40 ve 44 mm boyutlarıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor ve çizilmelere karşı dayanıklı safir kristal bir ekrana ev sahipliği yapıyor.
Şirketin yeni akıllı saatinin en çok öne çıktığı unsurlardan birisi de sağlık özellikleri diyebiliriz. Zira, yeni modelde orta ila şiddetli uyku apnesine sahip olup olmadığınızı tespit eden ve diyabetinizi kontrol altına alan birçok teknoloji mevcut.
|Kategori
|Galaxy Watch 7 40mm
|Galaxy Watch 7 44mm
|Ekran
|1,3 inç Süper AMOLED, 432 x 432 çözünürlük, safir kristal
|1,5 inç Süper AMOLED, 480 x 480 çözünürlük, safir kristal
|İşlemci
|Exynos W1000
|Exynos W1000
|RAM
|2GB
|2GB
|Depolama
|32 GB
|32 GB
|Boyut
|40,4x40,4x9,7 mm*
|44,4x44,4x9,7 mm*
|Ağırlık
|28.8g
|33.8g
|Renk
|Yeşil, Krem
|Yeşil, Gümüş
|Pil
|300mAh
|425mAh
|Şarj Yetenekleri
|Hızlı şarj (WPC tabanlı kablosuz)
|Hızlı şarj (WPC tabanlı kablosuz)
|Yazılım
|One UI Watch 6
|One UI Watch 6
|İletişim
|NFC, Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 2,4 GHz ve 5 GHz
|NFC, Bluetooth 5.3, 5G, Wi-Fi 2,4 GHz ve 5 GHz
|Sensörler
|Samsung BioActive Sensör (Optik Biyosinyal sensörü + Elektrikli Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), Sıcaklık Sensörü, İvme Ölçer, Barometre, Jiroskop Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Işık Sensörü
|Samsung BioActive Sensör (Optik Biyosinyal sensörü + Elektrikli Kalp Sinyali + Biyoelektrik Empedans Analizi), Sıcaklık Sensörü, İvme Ölçer, Barometre, Jiroskop Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Işık Sensörü
|Su ve toza dayanıklılık
|5ATM + IP68 / MIL-STD-810H
|5ATM + IP68 / MIL-STD-810H
|Fiyat
|9 bin 999 TL
|10 bin 999 TL
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