Samsung Galaxy Watch 7 Ultra Görselleri Sızdırıldı: Nasıl Görünüyor?

SmartPrix bugün Samsung Galaxy Watch 7 Ultra'nın tasarımına odaklanan görsellerini yayınladı. Görsellerde en dikkat çekici olan ise Galaxy Watch 7 Ultra, yepyeni bir tasarıma sahip olması.

Yeni görüntüler, yuvarlak ekran olacağını ancak kareye bir gövdeye sahip tasarımdan oluşacağını gösteriyor. Ayrıca bu kare tasarım ilk kez yılın başlarında duyulmuştu ve birçok sızıntı bu tasarımın gerçek olduğunu destekledi.

Galaxy Watch 7 Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?

Galaxy Watch 7 Ultra’nın tasarımı dikkatlice incelendiğinde üzerinde üç düğme içermesi dikkat çekiyor. Çünkü Samsung, akıllı saatlerinin yan tarafında şimdiye kadar yalnızca iki düğme kullandı ve bu üçüncü düğmeye dair kullanımıyla ilgili bir bilgi henüz verilmedi.

Sızıntıdaki boyutlar dikkate alındığında cihazın 47 x 47,4 x 16,4 mm olduğunu düşünülüyor. Bu da Galaxy Watch 7 Ultra’nın Galaxy Watch 6 Classic'ten bile daha büyük bir akıllı saat olacağını gösteriyor.

Diğer önemli değişiklikler arasında geleneksel saat kordonu çıkıntılarının kaldırılması ve kordonun Pixel Watch ve Apple Watch'a benzer şekilde doğrudan saate bağlanması yer alıyor. Yeni bir mekanizmanın kullanılıp kullanılmadığı belli değil. Sol tarafta da belirgin hoparlör ızgaraları var.

Ek olarak diğer küçük değişikler ise geleneksel saat kordonu çıkıntılarının kaldırılması ve Kordon, artık Pixel Watch ve Apple Watch'a benzer şekilde doğrudan saate bağlanması olarak öne çıkıyor. Ayrıca sol tarafta da belirgin hoparlör ızgaraları görülüyor.

Ayrıca, alınan son bilgiye göre Samsung, bu yıl 10 Temmuz'da büyük bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bu etkinlikte yeni Galaxy Watch 7 serisi, katlanabilir cihazlar ve Galaxy Ring'in de dahil olduğu birçok yeni ürünün tanıtılması bekleniyor.